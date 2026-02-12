12 февраля будут прощаться с Мариной Соколенко и ее 11-летней дочерью Миланой, которые погибли в Славянске Донецкой области 10 февраля. Тогда российский КАБ попал прямо в их частный дом. Дом разнесло на куски, а мама с дочкой погибли.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Милана рассказывала про своего кота Леонида

Трагедия произошла 10 февраля. Российские оккупанты нанесли удар по городу Славянску Донецкой области КАБами. Одна из бомб попала прямо в частный дом семьи Соколенко. От взрыва здание разнесло на куски, а Марина Соколенко и ее 11-летня дочь Милана погибли. В тот день главы семьи не было дома. Андрей – полицейский, он был на работе.

В школе №12 не могут прийти в себя от трагического известия. Милана была очень доброй, яркой, отзывчивой девочкой. Она училась в 6-м классе.

"Я запомню ее как очень открытую к общению девочку. Она увлекалась всеми предметами, ей нравился сам процесс обучения. Очень добродушная, она готова была делиться и своими советами, и своими вещами с одноклассниками, ей это доставляло удовольствие", – рассказывает классная руководительница Лариса Анатольевна.

Она вспоминает, как в прошлом году при подготовке к конкурсу Милана рассказывала про своего домашнего любимца, кота Леонида.

Девочка очень любила путешествовать, бывать в новых местах, исследовать мир.

Учительница добавляет, что в чате одноклассников со вчерашнего дня дети постят только свечки и эмоджи в виде цветка, с которого падают лепестки. Это в память о Милане.

В живых остался отец девочки и старший брат

Кроме отца, у Миланы остался старший брат, к советам которого она всегда прислушивалась. А также бабушка, которая приехала, чтобы попрощаться с внучкой и невесткой.

Марина родом из Краматорска, семья жила в Славянске. Мама девочки работала на железной дороге.

До войны их квартира находилась в центре города, но в начале полномасштабного вторжения РФ они переехали в частный дом. Милана всегда соблюдала правила безопасности, они с мамой находились в укрытии. Возможно, и сейчас они были в таком месте, но вряд ли могли спастись от прилета многотонного КАБА, которыми россияне бомбят мирные кварталы.

Если кто-то хочет помочь родным, то может перечислить средства на карту отца Миланы Андрея: 4576 3699 9919 1252.