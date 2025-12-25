Перехватчик 'Генерал Черешня AIR' уничтожил редкий дрон РФ 'Князь Вещий Олег'. Видео

Украинский дрон-перехватчик "Генерал Черешня AIR" уничтожил один из самых новых и одновременно редких российских разведывательных БПЛА "Князь Вещий Олег".

Как сообщили в компании "Генерал Черешня", которая производит FPV-дроны и "антишахеды", успешный перехват воздушной цели осуществил экипаж "Гром" 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

Как рассказали в компании, БПЛА "Князь Вещий Олег" считается самой современной моделью среди российских разведывательных дронов. Он предназначен для глубокой воздушной разведки и способен осуществлять фото и видео фиксацию объектов на расстоянии 40-45 километров от линии фронта.

Также там раскрыли характеристики российского БпЛА: ширина его крыльев – 2,8 м, длина – 0,82 м, вес - 11 кг. Он может развивать скорость до 130 км/ч и подниматься на высоту 3000 м. К тому же этот дрон может работать без спутниковой системы навигации, имеет защищенный канал с устойчивостью к РЭБ.

"Перехват такого класса разведывательных беспилотников подтверждает эффективность украинских дронов-перехватчиков в борьбе с современными средствами воздушной разведки противника", – отметили в компании "Генерал Черешня".