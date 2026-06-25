Хм. У меня возник такой наивный вопрос после всего, что я прочитал за последние дни.

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То есть, у нас, например, дядя Василий, 56 лет, у которого двое детей и трое внуков, который трудился всю жизнь и страдает кучей заболеваний, не оформленных должным образом, может быть отправлен в штурмовики?

Ботаник со сколиозом, закончивший школу с золотой медалью, а потом получивший образование электронщика на "отлично", тоже может.

Ойтишнег с двумя детьми, который зарабатывал и нормально платил налоги, тоже подходит для штурмовых подразделений.

И сотни, тысячи других добропорядочных граждан, образцовых семьянин и налогоплательщиков, тоже подходят.

А люди, которые сначала наваливались тяжелыми наркотиками, потом получили заместительную терапию за счет налогов всех вышеперечисленных и нормально себя чувствуют на метадоне (когда банально нет денег, чтобы навалиться чем-то тяжелым), они у нас официально привилегированная каста, требующая внимания и более мягкого обращения?

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То есть образцовых граждан мы намеренно подвергаем большим рискам для жизни, а наркоманов выделяем в отдельную категорию узаконенных привилегированных?

Я понимаю, что люди с наркотической зависимостью умеют вызывать жалость как никто другой. И это действительно трагедия для семей. Но чем они лучше, при прочих равных условиях со здоровьем, обычных людей?

И, конечно, я же понимаю, все они заразились наркотической зависимостью воздушно-капельным путем, когда переводили бабушек через дорогу и помогали носить тяжелые сумки. Или их заставили под угрозой смерти детей подсесть на наркотики.

Получается, у нас люди с официальной наркотической зависимостью официально должны служить в подразделениях, где меньше контроля? Где у них больше неконтролируемого свободного времени и где больше требуется самоконтроля?

А те, кто не успел "зарегистрироваться" у наркологов? Их тысячи в войсках. Там всё нормально? Есть и так называемые "офицеры", которые когда-то закончили военную кафедру, а сейчас – отрешённые наркоманы. То есть это нормально?

Это только мне кажется, что какой-то перекос не совсем нормальный? Или это заведомая лазейка для детейчиков высокопоставленных чиновников, которые наваливают герич и кокс, но уже имеют справки о зависимости?

Почему-то у меня такой мироустройство не укладывается в голове. Куда-то не туда свернула защита военнослужащих.