'Перелом окончательно произошел': у Зеленского объяснили, что означает передача военных танков Украине. Видео

Передача Украине западными партнерами боевых танков Leopard и Abrams означает, что окончательный перелом в вопросе поставки оружия, а значит, и в войне уже произошел. Украина получит от союзников не только танки, но и ракеты повышенной дальности, и истребители.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу". По его словам, начался этап насыщения Украины необходимым оружием, чтобы она смогла победить в этой войне (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Танки – это прямая заявка на то, что все – эра страха перед эскалацией закончилась. Теперь будет эра насыщения Украины всем необходимым, чтобы дойти до финала в этой войне", – сказал Подоляк.

По его словам, Украина выходит практически на стопроцентное перевооружение армии на натовские стандарты.

"Как выяснилось, нет никакой мощной российской армии, нет никакого мощного российского оружия, что все это "аналогов нет" – безусловно, аналогов нет, потому что все это никому не нужно, просто его много. И у нас есть эффективное противодействие под названием "натовское оружие" – артиллерия РСЗО, те же хаймарсы, танки сейчас будут, потом перейдем к ракетам повышенной дальности, потом будут истребители, которые будут способны это количество российского оружия уничтожать", – сказал советник главы ОП.

Подоляк отметил, что перелом в войне произошел, и хотя еще есть отголосок страха эскалации, но Запад уже понял, что никакой эскалации не будет, она уже есть в полном объеме, уже идет большая война и нужно дать необходимое оружие Украине уже сейчас.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и другие западные партнеры Украины ожидают новых контрнаступательных операций ВСУ на восточном и южном направлениях. Именно поэтому уже в ближайшие недели Силам обороны будут поставлены сотни единиц бронетехники, включая танки.

Президент США Джо Байден объявил о планах отправить 31 танк Abrams в Украину после того, как Германия подтвердила, что поставит "Леопарды" из собственного запаса.

25 января Германия приняла решение о передаче Украине 14 Leopard 2. Также Берлин разрешил поставку этих танков другим государствам. Подготовка украинских экипажей должна в ближайшее время начаться в Германии. Помимо обучения, пакет также будет содержать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание системы.

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