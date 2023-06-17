'Перемещения не зафиксировано': отправилось ли ядерное оружие РФ в Беларусь

На данный момент, 16 июня, отсутствуют достоверные сведения о фактическом перемещении тактического ядерного оружия в Беларусь. Вероятным же способом доставки станет железнодорожный транспорт.

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Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". Важно, что в своем заявлении о размещении ядерного оружия в Беларуси Владимир Путин не уточнил тип боеприпасов.

"По состоянию на 23:20 16.06.23 "Беларускі Гаюн" не располагает никакой подтверждающей информации о начале реального перемещения ТЯО в Беларусь", – говорится в сообщении.

Согласно информации, в заявлении, сделанном президентом России Владимиром Путиным относительно размещения ядерного оружия в Беларуси, не были предоставлены конкретные детали относительно типа боеприпасов, которые могут быть размещены. Отсутствуют точные сведения о том, о каком типе ядерного оружия речь идет в этом контексте.

В ранее проводившихся заявлениях и отчетах упоминалась возможность передачи боеприпасов для использования штурмовиками Су-25 и ракетных комплексов "Искандер" в Беларусь.

Также было упомянуто, что железнодорожный транспорт может быть одним из возможных способов доставки таких боеприпасов. Однако на данный момент, по состоянию на 16 июня, нет конкретных подтверждений о фактическом перемещении или размещении такого оружия в Беларуси.

"Повторим, на текущий момент нашей мониторинговой группой не зафиксировано перемещение/прибытие ТЯО из РФ в Беларусь", – отметили в мониторинговой группе.

Лукашенко на этой неделе заявил, что страна должна получить тактическое ядерное оружие из России, и выдал, что такое оружие необходимо для "сдерживания" агрессии. Также диктатор пригрозил, что от ядерного удара российскими ракетами и бомбами, размещенными на территории РБ, может мгновенно погибнуть около миллиона человек. При этом для применения этого оружия Минску придется совершить звонок в Москву.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что стране не требуется больше ядерного оружия для сдерживания объединенных сил России и Китая из-за своего передового военного потенциала.

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