Первая успешная наступательная операция на территории РФ в Белгородчине. Пора освободить Приднестровье и освободить всех наших пленных.

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Операция по созданию демилитаризованной зоны на территории РФ вдоль отдельных районов Белгородской области – одна из наиболее эффективных военных инициатив Украины во время войны.

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І вона показує, який великий стратегічний ефект мало б звільнення Придністров'я.

Операція на території РФ – яскравий приклад реалізації стратегії непрямих дій. Росія чекає на наступ на Донбасі та Запоріжжі, зосереджує там усі сили і замість того отримує удар там, де Росія послабила оборону – на Білгородчині. Варто відзначити високу ефективність усіх героів, які долучились до операцій Руського Добровольчого корпусу та Легіону "Свобода Росії" по звільненню Білгородчини від московських окупантів. Російське командування змушено перекинути значні сили, намагаючись зупинити операції добровольців у прикордонних районах.

Операції по демілітаризації російських військових об'єктів, очевидно, необхідно розповсюдити вздовж усього державного кордону з РФ, щоб не допустити концентрації усіх сил в районі Шебекіно.

Але особливу увагу, на мій погляд, варто зосередити на підтримці національно-визвольного руху на окупованій РФ території Молдови – у Придністров'ї.

Звільнення Придністров'я і ліквідація російських військових баз та каналів контрабанди – стратегічна перемога, яка зробить південь України безпечним, ми зможемо зняти з кордону значні сили, до двох бригад, які зараз відволікаються на охорону кордону з окупованими районами.

Особливо важливо, що у Придністров'ї Україна може взяти у полон великий обмінний фонд – до 20 тисяч російських військовослужбовців та співробітників окупаційної влади. Це набагато більше, ніж знаходиться у полоні РФ громадян України, і ми отримаємо можливість звільнити взагалі усіх, хто ще з 2014-го знаходиться у російських тюрмах.

Для реалізації стратегічної ініціативи Україні не обов'язково бити саме там, де ворог чекає удар, де він найсильніший. Російську оборону потрібно усюди, де можливо, "розм'якшувати".

Але головним результатом кампанії 2023 року може бути наступ у найнеочікуванішому місці – у Придністров'ї.

На мій погляд, підготовка до такої операції має проводитись не менш ретельно, ніж оборона на Донбасі та підтримка визвольного руху на Білгородчині.