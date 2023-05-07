Первой беду почувствовала собака: близкие рассказали о погибшем военном с Луганщины, который пошел добровольцем в ТрО

Год назад в Луганской области в районе города Золотое погиб 38-летний Сергей Евтушенко. Сергей сам был родом с Луганщины, еще до полномасштабного вторжения России в Украину он оббивал пороги военкомата, хотел поступить в Территориальную оборону. Но там ему отказывали.

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Когда началось полномасштабное вторжение, Сергей Евтушенко все-таки оказался в рядах ТрО и защищал родную область от оккупантов.

Подробнее о нем читайте в материале OBOZREVATEL.

Беду почувствовала овчарка Сергея

Сергей Евтушенко погиб 16 мая 2022 года под городом Золотое Луганской области. Родная сестра Сергея рассказывала, что несколько дней от него не было никаких вестей. Мама очень переживала за него.

А еще места себе не находила его любимая немецкая овчарка Руна, которую он воспитывал несколько лет до того, как уйти на фронт. Она не ела и никуда не выходила, словно чувствовала что-то плохое. Вскоре маме сообщили, что Сергей погиб.

Сам Сергей был родом с Луганской области с Беловодска. Но хоронили его во Львове на Марсовом поле, поскольку его родной поселок сейчас оккупирован.

Просился в ТрО

Близкая знакомая погибшего военного рассказала, что еще до начала полномасштабного наступления Сергей оббивал пороги местного военкомата.

"Как любой адекватный человек он понимал, что вот-вот начнется вторжение и нужно быть к этому готовым. Ранее он прошел срочную военную службу, так что опыт у него был. Он ходил в военкомат и просил записать его в ТрО. Но в военкомате от него отмахивались, отшучивались, мол, какая война, о чем ты? О ТрО там тогда еще и не слышали. Тогда он сам принял решение заключить контракт с ВСУ", – рассказывает она.

Медкомиссия и все документы были подготовлены для подписания контракта в бригаду морской пехоты Одессы. Подписание документов должно было быть 27 февраля 2022 года. Сергей был дома в Луганской области и готовился к отъезду на контрактную службу.

Но 24 февраля началось широкомасштабное вторжение и Сергей пошел в ТрО добровольцем.

Он оказался в отдельном батальоне Территориальной обороны 111-й отдельной бригады ТрО ВСУ.

Его батальон воевал на территории Луганской области – Рубежное, Лисичанск, Северодонецк. Пока он воевал, его зарплата приходила на карточку, которая находилась у его мамы Валентины. Все деньги мама переводила в благотворительный фонд Ольги Жидковой Восток SOS. Фонд Ольги как раз опекает 111-ю бригаду ВСУ, где служил Сергей.

На фронте он подобрал еще одну немецкую овчарку, которая несколько месяцев проходила с ним все боевые точки.

Работал массажистом и разбирался в питании

Знакомая рассказывает, что Сергей был очень хорошим массажистом, хотя никакого медицинского учебного заведения не оканчивал. Он прошел курс программ "массажист-универсал" при Академии профессионального образования специалистов индустрии красоты в одной компании.

"У него всегда было много клиентов, его хвалили. Но он не только занимался массажем. Он еще хорошо изучил и разбирался в правильном питании. Его можно было спросить, и он все расскажет, как и что есть. Но он никогда не занимался тренингами, у него даже не было страничек в соцсетях", – говорит девушка.

Она считает, что Сергей научил ее никогда не сдаваться, стоять на своем, быть смелой. И еще говорить громко, потому что святые борются за тебя и других, и они должны тебя услышать.

Сергей очень заботился о своей собаке Руне. "Он мог себе в чем-то отказать, но для Руны все было самое лучше: питание, лечение", – говорит знакомая.

Своей семьи Сергей создать так и не успел.