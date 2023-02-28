''Первые два дня плакала, а потом решила бороться'': в сети рассказали о юной защитнице Украины, потерявшей ногу на войне. Фото

19-летняя защитница Украины по имени Руслана потеряла ногу на войне. Однако молодой девушке удалось не сдаться и жить дальше.

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Историю силы юной украинки, которая не смогла остаться в стороне, когда в страну пришла полномасштабная война, рассказали в Instagram военные фотографы Константин и Влада Либеровы. Девушка присоединилась к рядам ВСУ почти сразу, получив специальность оператора-связного.

Как рассказали фотографы, Руслана стала "ушами" Вооруженных Сил. Работала почти круглосуточно и хорошо выполняла свою работу. Однако 10 февраля при выполнении боевого задания ее машина попала под минометный обстрел.

Либеровы отметили, что именно тогда девушка потеряла ногу, но врачи утверждают, что еще 10 секунд – и могла потерять жизнь.

Родные рассказали, что первые два дня Руслана плакала без остановки, но затем собралась и решила сражаться. Девушка стремится стать примером для всех, кто так же, как она, лишился конечностей на этой войне. Показать, что в ее состоянии возможна активная полноценная жизнь и может быть счастливой.

Руслану ждет сверхтяжелая реабилитация, и Либеровы убеждены, что она достойно ее пройдет и станет настоящим примером несгибаемости – и она уже им есть, как и все, кто пошел защищать Украину.

"Именно из-за таких людей, как Руся, уже год нас не могут сломать. И не сломают никогда", – подчеркнули Либеровы.

Напомним, семья минометчика 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергея Райляна с позывным "Ворон" объявила сбор средств на его лечение и реабилитацию. Защитник попал под жестокий обстрел оккупантов на передовой, получил тяжелые ранения и был срочно госпитализирован.

Сергей потерял один глаз, обе ноги, открытый перелом бедра и множественные раны лица. Семья не отходит от него, постоянно поддерживая в больничной палате, но финансовые возможности родных героя не безграничны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинского военного, раненного в боях с оккупантами, через 90 дней после получения травм снова решили отправить на фронт. Военно-врачебная комиссия (ВЛК) признала мужчину здоровым, хотя он еще не долечился и постоянно испытывает боли;

– два украинских военнослужащих, Влад и Максим, потерявшие каждый по одной ноге на войне, прошли протезирование в США и теперь снова могут практически полноценно ходить. Воины стремятся снова вернуться на фронт, поскольку "эту войну нужно кончать".

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