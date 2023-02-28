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"Первые два дня плакала, а потом решила бороться": в сети рассказали о юной защитнице Украины, потерявшей ногу на войне. Фото

Марина Погорилко
War
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В сети рассказали историю силы юной защитницы, потерявшей ногу на войне

19-летняя защитница Украины по имени Руслана потеряла ногу на войне. Однако молодой девушке удалось не сдаться и жить дальше.

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Историю силы юной украинки, которая не смогла остаться в стороне, когда в страну пришла полномасштабная война, рассказали в Instagram военные фотографы Константин и Влада Либеровы. Девушка присоединилась к рядам ВСУ почти сразу, получив специальность оператора-связного.

Как рассказали фотографы, Руслана стала "ушами" Вооруженных Сил. Работала почти круглосуточно и хорошо выполняла свою работу. Однако 10 февраля при выполнении боевого задания ее машина попала под минометный обстрел.

''Первые два дня плакала, а потом решила бороться'': в сети рассказали о юной защитнице Украины, потерявшей ногу на войне. Фото

Либеровы отметили, что именно тогда девушка потеряла ногу, но врачи утверждают, что еще 10 секунд – и могла потерять жизнь.

''Первые два дня плакала, а потом решила бороться'': в сети рассказали о юной защитнице Украины, потерявшей ногу на войне. Фото

Родные рассказали, что первые два дня Руслана плакала без остановки, но затем собралась и решила сражаться. Девушка стремится стать примером для всех, кто так же, как она, лишился конечностей на этой войне. Показать, что в ее состоянии возможна активная полноценная жизнь и может быть счастливой.

''Первые два дня плакала, а потом решила бороться'': в сети рассказали о юной защитнице Украины, потерявшей ногу на войне. Фото
''Первые два дня плакала, а потом решила бороться'': в сети рассказали о юной защитнице Украины, потерявшей ногу на войне. Фото

Руслану ждет сверхтяжелая реабилитация, и Либеровы убеждены, что она достойно ее пройдет и станет настоящим примером несгибаемости – и она уже им есть, как и все, кто пошел защищать Украину.

''Первые два дня плакала, а потом решила бороться'': в сети рассказали о юной защитнице Украины, потерявшей ногу на войне. Фото

"Именно из-за таких людей, как Руся, уже год нас не могут сломать. И не сломают никогда", – подчеркнули Либеровы.

Напомним, семья минометчика 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергея Райляна с позывным "Ворон" объявила сбор средств на его лечение и реабилитацию. Защитник попал под жестокий обстрел оккупантов на передовой, получил тяжелые ранения и был срочно госпитализирован.

Сергей потерял один глаз, обе ноги, открытый перелом бедра и множественные раны лица. Семья не отходит от него, постоянно поддерживая в больничной палате, но финансовые возможности родных героя не безграничны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинского военного, раненного в боях с оккупантами, через 90 дней после получения травм снова решили отправить на фронт. Военно-врачебная комиссия (ВЛК) признала мужчину здоровым, хотя он еще не долечился и постоянно испытывает боли;

– два украинских военнослужащих, Влад и Максим, потерявшие каждый по одной ноге на войне, прошли протезирование в США и теперь снова могут практически полноценно ходить. Воины стремятся снова вернуться на фронт, поскольку "эту войну нужно кончать".

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