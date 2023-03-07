Первый доброволец, удостоенный звания Героя Украины: каким украинцы запомнят Дмитрия ''Да Винчи'' Коцюбайло. Фото

7 марта в бою под Бахмутом погиб 27-летний Герой Украины Дмитрий Коцюбайло, позывной "Да Винчи". Боец был комбатом 67-й отдельной механизированной бригады, он создал одно из самых боеспособных подразделений на фронте.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что Дмитрий Коцюбайло стал первым добровольцем, прижизненно получившим высшую государственную награду — звание Героя Украины.

"Герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину. Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины ", – подчеркнул Зеленский.

Дмитрий Коцюбайло в 18-летнем возрасте был участником Революции достоинства, а с Майдана ушел на войну – в 2014 году стал на защиту Украины.

Юный защитник вскоре стал командиром взвода добровольцев, а затем роты. В 2014 году Дмитрий получил тяжелое ранение в Донецкой области, но после выздоровления сразу вернулся на фронт.

Все 8 лет до полномасштабного вторжения России Дмитрий Коцюбайло воевал на востоке Украины. Он мог бы найти себя в гражданской жизни, ведь мечтал стать художником.

Но избрал борьбу, пока Украина не вернет все оккупированные территории. А как дань юношеской мечты сам себе выбрал позывной – "Да Винчи".

"Мне болит за Украину. Я хочу для нее победы. Пока есть опасность, а она постоянно все эти 8 лет, я считаю своей гражданской обязанностью защищать ее с оружием в руках", — говорил Дмитрий.

В возрасте 21 года Дмитрий Коцюбайло стал командиром своего известного подразделения - 1 отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи", которая входила в 5 батальона Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". В 2022 году подразделение "Волков" было доукомплектовано до размера батальона.

В 2017 году "Да Винчи" получил орден "Народный Герой Украины", а в 2021 году - звание Герой Украины. Он стал самым молодым командиром и первым добровольцем, которому присвоили это звание прижизненно.

Прадед Дмитрия был ветераном УПА, а теперь он овладел почти всеми видами вооружения и стал легендой фронта. Он ни дня не служил в ВСУ, а потому и на государственные награды претендовать не мог. Только в 2022 году ему присвоили первоначальное воинское звание офицерского состава "младший лейтенант", после чего Коцюбайло получил звание Герой Украины.

Дмитрий рассказывал, что воспринимает эту награду как "для всех добровольцев" — всех своих бойцов, защищающих страну.

"Для меня эта награда прежде всего — моих собратьев. Бойцов, которые все 8 лет верили в меня, в нашу победу. Погибших парней были ранены", – говорил Дмитрий.

В возрасте 27 лет Дмитрий Коцюбайло отдал жизнь за Украину.

Собратья героя написали в Facebook, что он погиб во время выполнения боевого задания.

"Погиб с оружием в руках, погиб, первым идя в бой. Жил и погиб как Герой. Наше подразделение называется "Волки Да Винчи" именно потому, что мы всегда следовали за ним в бой. Он был для нас лучшим командиром, собратьем, лидером", – говорится в сообщении на странице подразделения "Волки Да Винчи".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский почтил память "Да Винчи" и подвиг всех защитников.