План Трампа относительно Украины может предусматривать размещение британских войск по линии разграничения – The Telegrap

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может предложить создать 1200-километровую буферную зону, которая будет обеспечиваться европейскими и британскими войсками, чтобы разделить российскую и украинскую армии в рамках плана остановки российско-украинской войны. Этот план — один из нескольких рассматриваемых Трампом.

Видео дня

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в окружении новоизбранного президента США. По словам трех сотрудников его штаба, план предусматривает заморозку текущей линии фронта и отсрочку стремлений Украины к вступлению в НАТО на 20 лет.

В обмен на это Украину снабдят оружием для сдерживания России от дальнейших наступательных действий.

Этот вариант является одним из нескольких возможных решений, рассматриваемых Трампом, который до вступления в должность заявил о готовности инициировать мирные переговоры еще до официального начала своего президентства в январе.

США не будут предоставлять войска для патрулирования или обеспечения безопасности буферной зоны, а также не будут финансировать эту миссию.

"Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы за это не платим. Привлеките к этому поляков, немцев, англичан и французов ", – сказал член команды Трампа.

Этот план возник на фоне первого выступления российского диктатора Владимира Путина после победы Трампа на выборах.

Во время выступления на дискуссионном форуме "Валдай" в Сочи Путин выразил надежду на "восстановление" отношений с США, отметив, что теперь инициатива на стороне Вашингтона.

Позже в четверг Трамп сообщил NBC News, что еще не общался с Путиным, но добавил: "Я думаю, мы поговорим".

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что попытка достичь мира путем уступок России может стать "самоубийством" для Европы.

В пятницу бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн отметил, что без поддержки США Лондон не сможет самостоятельно продолжать помощь Украине после победы Трампа.

Сам Трамп до сих пор не предоставил конкретных деталей по соглашению, которое, по его мнению, могло бы завершить войну.

Зеленский, поздравляя Трампа с победой, выразил благодарность за его подход "мир через силу" и выразил надежду, что это будет способствовать достижению справедливого мира для Украины.

После саммита Европейского политического сообщества Зеленский заявил, что верит в желание Трампа быстро завершить войну, однако это может сопровождаться определенными потерями для Украины.

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск спрогнозировал скорый конец войны в Украине. Такой прогноз он дал по поводу "мирного плана" новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января 2025 года, после чего он официально станет президентом США, уже начал свой первый раунд телефонных разговоров с европейскими лидерами, в ходе которых, в частности, обсуждает возможное завершение войны в Украине. Во время этих разговоров Трамп дал понять, что потребует уступок и от Киева, и от Москвы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!