В Соединенных Штатах презентовали книгу "Америка превыше всего", которую ее авторы сами определили как "пособие" для бывшего президента Дональда Трампа на случай его переизбрания. Книга создана некоммерческим аналитическим центром America First Policy Institute "для продвижения программы государственной политики" Трампа.

В книге среди других есть большой раздел по российско-украинской войне. И хотя группа авторов подчеркивает, что не зависит от Трампа (который также пытается дистанцироваться от указанного аналитического центра), она не скрывает, что указанный раздел написан на основе многих консультаций и бесед с бывшим президентом.

"Мы надеемся, что это видение именно Трампа. Мы не говорим за него, но я думаю, что он одобрит написанное", – рассказал редактор книги Фред Фляйц. Он подчеркнул, что вместе с другим автором, генералом Китом Келлогом, бывшим советником Трампа по нацбезопасности, "подробно обсуждали с Трампом такие темы, как Украина".

Авторы книги предлагают поставить будущую военную помощь США в зависимость от участия Украины в мирных переговорах с РФ. Как говорится в "пособии", "украинская армия, вероятно, со временем потеряет позиции, и США не должны присылать оружие в патовой ситуации".

Но как только соглашение между РФ и Украиной будет достигнуто, США должны возобновить военную помощь "как сдерживающий фактор для России".

С какими позициями Украина должна идти не переговоры, не указывается. Но авторы советуют не отказываться от желания возвращения всей своей территории. Поскольку понятно, что РФ пока не согласится на деоккупацию, предлагается подождать изменений в руководстве России.

"Возвращение украинских территорий потребует будущего дипломатического прорыва, который, вероятно, не произойдет раньше, чем Путин уйдет с должности", – считают авторы "пособия".

"Как сказал сам Дональд Трамп в интервью CNN в 2023 году, он "хочет, чтобы прекратили умирать все". Это также и наша точка зрения. Это хороший первый шаг", – заявил Фред Фляйц.

Однако переговоры нужно начинать, не дожидаясь отставки российского диктатора. А мотивировать его начать переговоры предлагается обещанием отложить членство Украины в НАТО "на длительный период". И в этот период США должны создать "долгосрочную архитектуру безопасности для обороны Украины".

Также предлагается ввести налоги на продажу российских энергоносителей для финансирования восстановления Украины.

Интересно также, как авторы книги предлагают Трампу строить отношения с Израилем. Напомним, что не так давно глава Белого дома заявил о приостановлении поставок оружия в израильские военные. "Пособие" предлагает наоборот, решительно выступить на защиту Израиля.

"США должны отправить в Израиль эскадрилью из 25 Lockheed Martin F-35, одну эскадрилью F-15 EX Boeing и эскадрилью ударных вертолетов Apache E", – предложили авторы книги. Кроме того, предлагается предоставить Израилю несколько миллиардов долларов военного финансирования "в израильской валюте, чтобы Израиль сам мог тратить их у себя дома по необходимости".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польши Анджей Дуда имеет и оказывает определенное влияние на Дональда Трампа. Их встреча в Соединенных Штатах в апреле совпала с частичным изменением политики республиканцев и самого Трампа касаемо помощи Украине. То есть Дуда знает, как настроить Трампа против России, считают в партии польского президента.

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