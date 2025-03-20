'Планы врага не изменились, но изменилось время': Зеленский оценил возможности войск РФ по захвату Сум, Харькова и Запорожья

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты не изменили своих планов по попыткам захвата областных центров в Украине, в частности, Запорожья, Харькова и Сум. Россияне уже готовили наступательные действия по этим направлениям в прошлом году, но из-за операции Сил обороны Украины на Курщине были вынуждены отказаться от планов.

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Об этом он сказал во время видеоконференции с журналистами в среду, 19 марта. По словам президента, восемь месяцев назад были зафиксированы шаги россиян на Харьковском направлении и в направлении Сум. Дальше они собирались идти на Запорожье.

Частично они продвигались на этих направлениях, но так и не выполнили замысел. Однако войскам РФ удалось значительно продвинуться на востоке.

"Эти планы, эти наступательные операции у них не изменились. Изменилось время. И я считаю, что мы все отсрочили на эти восемь месяцев правильными шагами", – сказал Зеленский.

По его словам, Курской операцией Украина сорвала планы войск РФ. Оккупанты оттянули силы из района Волчанска на Харьковском напряжении и частично из Запорожского направления.

"Они хотели стоять на окраинах Запорожья, Харькова и Сум, угрожая оккупацией центральных или крупнейших столичных городов из того или иного региона. Столицы этих регионов: это Сумская область - Сумы, Харьковская - Харьков, и соответственно Запорожье. Вот что они пытались сделать и блокировать эти крупные города, захватывая на пути в эти города меньшие города, села", – проинформировал Зеленский.

Сейчас план захватчиков состоит в том, чтобы вытеснить Силы обороны из Курщины и ударить в направлении Сумы, а затем перемещать войска на Харьков и Запорожье.

"Мы считаем, что они к этому готовятся. Мы, со своей стороны, не видим сейчас у них возможностей на Харьковском направлении и на Запорожском, не видим у них сильных возможностей пока, на востоке", – заявил политик и добавил, что россияне накапливают войска в направлении Сум.

Как сообщал OBOZ.UA, также Зеленский сказал, что президент США Дональд Трамп понимает, что Украина на юридическом уровне никогда не признает контроль России над своими территориями. И потому в контексте мирного процесса территориальный вопрос будет самым сложным.

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