Плен не сломал его: на войне погиб журналист из Житомира Богдан Лысенко. Фото

На фронте в Украине погиб журналист из Житомира Богдан Лысенко, который попал в плен к российским захватчикам в оккупированном Донецке в 2014 году. Тогда его удалось быстро освободить из неволи и последние восемь лет Лысенко служил в рядах Сил обороны.

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Об этом сообщил в пятницу, 9 мая, сын журналиста Антон Лысенко на своей странице в Facebook. Мужчина попал под вражеский обстрел на Запорожском направлении еще 13 апреля.

"Все это время мы надеялись на лучшее. Однако неумолимая судьба решила иначе и он будет защищать нас уже на небе. Мой отец начал борьбу за нас всех и свою страну еще с 2014 года. Тогда, как журналист, он попал в плен в оккупированном Донецке. К счастью, его удалось быстро обменять. Плен не сломал его, а наоборот, стал одной из причин продолжения его борьбы в одном из добровольческих подразделений, а впоследствии и в регулярных войсках", – написал Антон.

В Институте массовой информации отметили, что Богдан Лысенко родился 24 марта 1966 года. Он работал в изданиях "Факты", "КП в Украине", "Суббота", "Эхо".

Журналист принимал активное участие в Революции достоинства. Когда в Крыму появились так называемые зеленые человечки, Богдан сразу поехал туда как журналист. Впоследствии отправился в Донецкую область, где в 2014 году попал в плен. Благодаря усилиям волонтеров за трое суток его удалось освободить.

По словам Антона, сначала его отец служил в рядах Сил обороны снайпером-разведчиком. Офицерское звание он уже получил во время полномасштабного вторжения. Его последняя должность – заместитель командира роты.

По данным ИМИ, Богдан Лысенко стал 106-м медийщиком, который погиб в результате полномасштабной агрессии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Тарас Прокопьяк. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 9 апреля.

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