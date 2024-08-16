Прихватили несколько пленных (не курская область). Младшему 19 лет (будет в ноябре). Четыре дня он пробыл на позиции. Попался месяц назад за "косячок". Предложили: либо в тюрьму, либо на войну. Он выбрал второе и теперь я мотаю ему руки скотчем, а он спрашивает, когда можно позвонить маме.

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Даю воды, покурить (их сигареты), не унижаю, но предупреждаю о пуле в голову при попытке сопротивления. Получаю необходимую информацию, инструктирую конвой и отправляю дальше в тыл.

У меня много ярости против россиян и совершенно безразличен к ним, как пленных. И не потому, что они имеют преимущественно такой зачуханный вид и сразу становятся зайками, а я такой хороший. Для меня они только обменный фонд за который можно вытащить наших из вражеской тюрьмы. Воевать с пленными много смелости не следует, в отличие от того количества духа, который нужен, чтобы пойти на штурм траншеи.

Когда я смотрю на наших бойцов рядом с этими "иностранными туристами", понимаю, что мы победим. По силе, по духу, по мотивации, по правде. Нам очень тяжело и может быть еще труднее, но мы победим. Потому что мы достойны. Достойны будущей победы.