Плетенчук оценил, есть ли для Украины угроза из Приднестровья

Угрозы для Украины с территории оккупированного Приднестровья (Молдова) в настоящее время нет. Ситуация на западе Одесской области остается стабильной.

Об этом в эфире телемарафона в пятницу, 24 мая, заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук. По его мнению, слухи о возможной эскалации на этом направлении, которые распространялись ранее, были "раскачаны из ничего".

"Это больше следствие работы вражеских пропагандистов, информационных операций", – сказал капитан 3 ранга ВМС Украины.

"На самом деле там нет достаточного количества гарнизона, чтобы проводить наступательные действия. Это во-первых. И во-вторых, они отрезаны от поставок. Не имеют они возможности перебрасывать туда силы, пополнять... Конечно, нужно контролировать этот участок. Мы контролируем", – объяснил Плетенчук.

Силы обороны Украины постоянно исходят из того, что государство-агрессор способно на любые действия.

"Но сказать, что там как-то ситуация обострена или есть для этого какие-то поводы, я не готов. В западной части Одесской области ситуация остается стабильной", – подытожил военный.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Молдовы Мая Санду исключила решение вопроса с оккупированным Россией Приднестровьем военным путем. Она заявила, что для Кишинева очень важен мир.

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