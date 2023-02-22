Плевок в лицо Нидерландов и устрашение ядеркой: о чем говорила пропаганда РФ 21 февраля
Выступление российского президента Владимира Путина перед Федеральным собранием уже прошло, ядерные угрозы миру традиционно провозглашены, ничего нестандартного не произошло. Ну, разве что кроме очередного "орвеловского" обострения среди российского политикума, что в очередной раз свидетельствует о предсмертных конвульсиях империи. Что такого за последние сутки выдала российская пропаганда, анализировал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Путин стремится к переговорам, но унижает Запад своими решениями
Основой разрекламированного послания Путина к Федосборам РФ стали, конечно же, обвинения в "решении войны в Украине" в адрес Запада и традиционные угрозы применения оружия. Единственное отличие – Путин официально приостановил участие России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
"Минобороны РФ и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведет испытание, и мы проведем", - заявил глава Кремля.
Подобный шаг на самом деле является очередной попыткой добиться переговоров по мирному окончанию войны с Украиной. В этот раз использовался масштабный шантаж. Однако в Москве почему-то не учитывают, что Запад обычно имеет привычку не вести переговоры с террористами, которыми, к слову, российские политики уже фактически признали немало ведущих стран мира.
В то же время с намеками на желание вести диалог Путин продолжает вставлять палки в колеса российской дипломатии своими решениями. Например, присвоением звания "гвардейской" 53-й зенитной ракетной бригаде - за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества".
При этом "массовый героизм и отвага" этой бригады заключалась в лишении жизни невинных людей на борту пассажирского лайнера Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, которые все погибли. Кстати, суд в Нидерландах постановил, что "Бук", с которого был сбит "Боинг", принадлежал именно 53-й бригаде РФ. Но Путин почему-то решил, что такая дипломатическая пощечина Нидерландам сойдет ему с рук.
ФСБ развенчивает фейки от… Медведева
Впрочем, умение лгать – один из ключевых навыков для попадания в российское правительство. Иначе объяснить засилье топовых пропагандистов на высоких должностях невозможно. Ярким примером является бывший президент РФ Дмитрий Медведев, на днях заявивший, будто визит Джо Байдена в Киев был первоначально согласован их Москвой.
"Байден, предварительно получив гарантии безопасности, съездил наконец в Киев", - заявил он.
А вот директор ФСБ Александр Бортников позже заявил несколько иное, фактически опроверг утверждение Медведева. По словам чиновника, в Вашингтоне действительно сообщили россиянам о готовящейся поездке Байдена. Однако никаких гарантий США от Москвы не получало. Насколько это правда, неизвестно, однако всеобщее желание Кремля приумножить свою значимость слишком велико.
Демонстрирует он это и по отношению к русскому языку, в защиту которого в третьем чтении недавно приняли специальный закон. Согласно документу, в публичном использовании запрещается употребление заимствованных иностранных слов – типа "трабл", "воркшоп", "фейк" и т.д. Это касается тех дефиниций, которые имеют аналоги на русском.
Выполнение закона будет обязательным для органов власти всех уровней, судов, СМИ, рекламных производителей, показов фильмов в кинозалах, театральных и культурных мероприятий, надписей на вывесках. И это яркое повторение истории, потому что еще в 1929 году подобную политику проводил и итальянский диктатор Бенито Муссолини. Тогда, при фашистском режиме, в стране запрещалось использование не только иностранных слов, но и отдельных букв. Также "чужими" признавались даже диалекты и местные говоры, использовать их публично было нельзя.
Вполне вероятно, что похожая судьба скоро ждет и Российскую Федерацию, что совершенно никого не удивит. Приятным моментом является лишь то, что всем известно, как окончило фашистское правительство Италии. Поэтому и путинскую власть будет ждать то же самое…