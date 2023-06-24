Плодотворный день: воины 3 ОШБр разгромили батальон армии РФ и уничтожили вражеский плацдарм на Бахмутском направлении, – Билецкий

Пока весь мир, в том числе и украинцы, пристально наблюдали за событиями в России, где владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин едва не затеял вооруженный переворот, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады фактически уничтожили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады оккупантов под Бахмутом. Противник понес серьезные потери и вражеская бригада прекратила существование как военная единица.

Видео дня

Об этом рассказал командир ОШБр Андрей Билецкий на своем Telegram-канале. Он назвал этот день тяжелым, но плодотворным для украинского фронта, перечислив убытки врага (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С их стороны 30 200-х, десятки раненых и десяток пленных. Плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс полностью зачищен. С чем всех и поздравляю!", – отметил известный боец.

Билецкий также скептически оценил действия в России, к которым было приковано все внимание. Он назвал их не более, чем цирком и выразил убеждение, что остальные фронтовики тоже не стали тратить время впустую.

"Я не хочу быть таким украинцем, который сидит и наблюдает, пока у соседа сдохнет корова. Если сосед вероломный и пришел в мой дом, то я предпочитаю убить такого соседа. А его корову возможно забрать в качестве компенсации", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что также президент Зеленский отреагировал на события в России, где дело шло к военному перевороту. Он заявил, что Украина точно сможет оградить Европу от любых российских сил, и неважно, кто ими командует.

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