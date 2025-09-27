И хороших, и плохих новостей сейчас в избытке. В этом есть плюсы, но есть и риски. Велик соблазн фильтровать под настроение. Чтобы избежать однобокой картины, выхватим основное с разным знаком.

1. Позавчера был налёт на Харьков, давно подобного не было. Не прекращаются авиаудары по Запорожью (десятки раненых). Сегодня массированный удар по Херсону.

У нас есть определённый прогресс по дронам-перехватчикам, вопрос ресурсов, чтобы насытить ими мобильные группы. Однако эти дроны не решают проблему российской тактической авиации.

Вчера на запорожском направлении был сбит российский Су-34. Чтобы надёжно установить "бесполётную зону" на том же юге, необходимы дальнобойные ЗРК, а также Ф-16 с соответствующими ракетами. А в комплект к ним – дальнобойные средства для регулярного перекапывания российских аэродромов.

Гибридный террор российскими дронами и авиацией европейских стран направлен, среди прочего, на недопущение усиления украинской ПВО/ПРО. Но тут как раз должна срабатывать обратная логика.

НАТОвцы российские самолёты не сбивают и не будут. А наши – сбивают их лучше всех и будут. Плюс дотягиваются на аэродромах. Если кратно усилить возможности украинской армии, у российской авиации просто не будет ресурса кого-то дразнить. Не хотите, чтоб вас кто-то нервировал на Балтике – дайте соответствующее оружие Украине.

2. Россияне начали концентрировать удары на региональной энергетике. Вероятно, для снижения резонанса Киев пока откладывают.

Также постоянные удары по железной дороге. Мы их практически не чувствуем благодаря сверхчеловеческим способностям работников УЗ. Пожалуй, они на втором месте после харьковских коммунальщиков в деле устранения последствий российских атак.

Но любому запасу прочности есть предел. Поэтому имеет смысл чуть страховаться. Запасной бутерброд в дорогу и больше люфтов по времени на случай неожиданностей.

Будет нелишним провести инвентаризацию зарядных устройств и осветительных приборов.

3. Ближайшие месяца два ключевой внутренний вопрос – это бюджет. Поскольку масса людей переключилась в режим выборов, градус кликушества начинает зашкаливать. Здесь как с обзором фронта – стоит прислушиваться к специалистам. Приятного точно будет мало, но и превентивно лежать в обмороке не стоит.

4. По отзывам разных людей, всё указанное и многое другое чисто психологически легче переносится, потому что есть наглядные результаты ударов по России. Силы обороны Украины отвечают. Разнообразно, больно, регулярно. Есть тенденция к наращиванию интенсивности.

Сегодня в очередной раз "введены санкции" против Афипского НПЗ (Краснодарский край).

Вчера в Краснодарском же крае что-то случилось на предприятии "Еврохим-Белореченские удобрения". Это крупнейший химический завод на юге РФ, производит в т.ч. сырьё для взрывчатки и пороха.

Наиболее яркий эпизод последних пары дней – визит добрых дронов ГУР в порты Новороссийска и Туапсе. Новороссийское ПВО так обрадовалось, что атаковало свой же город. Ну, а красивый взрыв у нефтеналивного причала в Туапсе – это ещё один звоночек для российского экспорта нефти и нефтепродуктов по Черному морю. Как раз накануне были очередные удары по НПС нефтепровода "Куйбышев - Тихорецк". Т.е., выпиливанием денежного потока от этой трубы занялись и с суши, и с моря.

5. Почему удаётся дотянуться до Кубани? В том числе - потому что последовательно отрабатывается военная инфраструктура врага в Крыму.

Только за последние дней десять ГУР проредил в Крыму парк вертолётов, поразил два самолёта-амфибии Бе-12 и два транспортника. Совместно силы обороны работают по российским системам обнаружения. Всё это снижает возможности оккупантов противодействовать воздушным ударам и контролировать акваторию.

6. Главной темой из РФ, которая залетает к нам – проблемы с топливом.

Введение санкций против НПЗ разными структурами Сил обороны свой результат дают. Плюс к этому есть основания говорить о включении внутрироссийских факторов.

"Коммерсант" на днях опубликовал статистику: за два месяца перестали продавать бензин порядка 360 АЗС. Но есть большие отличия как по регионам, так и по типам заправок.

Больше всего страдают т.н. независимые сети (прекратили продажи 4,1% АЗС), вертикально интегрированные компании – Роснефть, Лукойл, Газпром-нефть - страдают меньше (0,8% АЗС). Независимые привязаны к биржам и оптовикам, они зависят от бесперебойной логистики и цен. И с логистикой, и с ценами в России сейчас плохо.

Как следствие – наиболее проблемным федеральным округом в плане топлива стал Южный, который тянут вниз Крым (без топлива 14% заправок) и Севастополь (50%).

Оккупационные власти по-разному объясняли проблемы, но есть факт: на оккупированных территориях большие российские компании стараются не отсвечивать. Учитывая нюансы с логистикой и повально "независимый" характер АЗС, Крым с Севастополем обречены на дефицит топлива.

Раз возник такой кризис, неизбежным следствием будет частичный передел топливного рынка, что добавит внутренних искр в России.

7. Так как плохих новостей в России становится больше, они постепенно вступают в резонанс, проявляется накопительный эффект.

Например, сегодня грузовик нарушил правила и столкнулся с товарным поездом в Смоленской области. Состав опрокинулся, загорелось 12 цистерн с топливом. Которые куда-то не доедут. И где-то возникнет локальная проблема, которая ляжет фоном к теме дефицита.

Сегодня же произошёл взрыв на ж/д в Псковской области. Никто не пострадал, движения в момент взрыва не было. С точки зрения конспирологии (а это самая точная наука), спонтанные взрывы без ущерба на ж/д в РФ напоминают гибридные пролёты неких БПЛА в Европе.

В целом, сейчас будет очень интересно наблюдать за всякими инцидентами в западных регионах РФ.

8. Отдельный пласт атмосферных новостей их РФ – нелёгкая судьба действующих и бывших чиновников.

Вчера выпал из окна гостиницы аэропорта "Шереметьево" бывший (2022-2024) глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александр Федотов. Официальная версия – суицид. Объявленная причина – приехал на собеседование с работодателем, получил отказ, расстроился, вышел в окно.

Что выглядит достаточно экзотически и заставляет гадать, какого уровня мог быть отказ. Ибо кто знаком с транспортными проектами в СПб за последние годы, представляет, какие циклопические стройки находились в сфере ответственности Федотова.

Ранее своего рода "отказ от работодателя" получил министр транспорта Роман Старовойт, по официальной версии застрелившийся.

"Отказ работодателя" в России становится своего рода аналогом "чёрной метки".

Сегодня же в Тихорецком районе Краснодарского края найден повешенным местный депутат от "Единой России" Виталий Капустин. Упор делают на то, что он был директором ООО "Кубаньспецстрой" (выручка за 2024 г. – 936 млн. рублей). Но также он был председателем комиссии по вопросам сельского хозяйства и землеустройству, коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству. Уже запущены слухи, что он не смог бы без посторонней помощи дотянуться до ветки, на которой повесился. Плюс якобы были связаны руки за спиной. В отраслевых изданиях уже дали оценку – это передел в стиле 90-х.

Всё это изрядно нервирует. И является признаками усыхания денежных потоков. Когда людям не остаётся места в какой-то системе или для разрешения конфликтов в ход идут экстремальные меры.

Гойда!