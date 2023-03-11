По данным Oryx в Украине уничтожена тысяча российских танков Т-72: учитываются верифицированные потери
Россия потеряла более 1000 Т-72 во время войны на Украине. Данный танк является основным видом вооружения, который оккупанты используют в войне.
Об этом сообщил нидерландский сайт оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx. Стоимость такого вида танка достаточно высока – от 500 тысяч долларов.
Как сообщает источник, в настоящее время визуально подтверждено, что Россия потеряла более 1000 Т-72 во время войны на Украине:
- 38x Т-72А;
- 9x Т-72АВ;
- 244x Т-72Б;
- 82x Т-72 обр. 1989-е годы;
- 1х Т-72Б обр. 2022;
- 27x Т-72БА;
- 294x Т-72Б3;
- 3х Т-72Б3 обр. 2014-е;
- 206х Т-72Б3 обр. 2016-е;
- 97 неизвестных Т-72.
Важно отметить, что танк Т-72 является одним из основных видов вооружения, которое активно применяется в ходе русско-украинской войны. Что представляет собой Т-72, которые имеет технические характеристики, какова его боевая эффективность, какие существуют его модификации и сколько они стоят мы рассмотрим далее в нашем материале.
Танк существует во множестве версий и вариантов, согласно этому отличается и цена. К примеру, стоимость танка Т-72 варианта Б1 для Венесуэлы составляла 2 млн. дол. за единицу.
Более старые версии можно приобрести у стран бывшего Варшавского договора. Так, в Чехии можно купить Т-72 за 500 тысяч долларов. В лучшем техническом состоянии и модернизированном варианте его цена уже может доходить до 4 млн. долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады точным ударом ликвидировали вражеский танк Т-72. Техника противника в этот момент готовилась открыть огонь по позициям подразделения.
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