По инициативе нового министра обороны британские войска будут впервые развернуты в Украине: что это значит

Британские войска будут впервые размещены в Украине. Это инициатива нового министра обороны Британии Гранта Шеппса, свидетельствующая о существенной поддержке Великобритании.

Об этом он рассказал в интервью The Telegraph. Шеппс сообщил, что провел переговоры с армейскими руководителями о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании на террриторию Украины.

Кроме того, он призвал британские оборонные фирмы открывать больше заводов в Украине.

Шеппс, который побывал в Киеве недавно, рассказал, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским роль британского военно-морского флота в защите коммерческих судов от атак России в Черном море.

"Оба шага ознаменуют собой значительную эскалацию участия Великобритании в защите Украины от нападок Владимира Путина", – подчеркнули в издании.

К слову, в рамках возглавляемой Великобританией операции "Интерфлекс" более 20 000 бойцов ВСУ прошли подготовку с начала российской войны.

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При этом члены НАТО, включая Великобританию, избегают официального размещения войск на Украине. Причина – риск вовлечения в войну с РФ.

Как известно, в прошлом году Россия нанесла удар по базе иностранных истребителей примерно 30 ракетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский провел встречу с государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Грантом Шеппсом. Глава государства поблагодарил британских союзников за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины во время войны.

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