'По-любому дело рук Путина': россияне уверены, что Пригожина 'убрали' из-за денег. Перехват

Граждане страны-агрессора РФ уверены в том, что самолет с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным упал не просто так. Они считают, что его "убрал" российский диктатор Владимир Путин, а причиной этого стали деньги.

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По мнению россиян, их президент уже "сходит с ума из-за власти". Об этом стало известно из телефонного разговора российского оккупанта с женой, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

"Пригожина убрали, по-любому, дело рук Путина. Уже там с ума, бл*дь, сходит из-за этой власти, все денег мало", – сказала россиянка, а муж с ней согласился.

Также военный РФ рассказал, что украинские военные продолжают проводить контрнаступательные действия. Он высказал мнение, что война кончится не скоро и продлится еще как минимум два года, а возможно и все пять.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ, в 15 километрах от авиабазы Хотилово, разбился самолет Embraer ERG 135, принадлежавший Евгению Пригожину. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

– 27 августа в России официально подтвердили гибель владельца ЧВК "Вагнер" в авиакатастрофе. Экспертиза ДНК установила личности всех десяти погибших.

– В Институте изучения войны уверены, что российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер".

– Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Церемония прощания прошла в закрытом формате, а Путин на ней не появился.

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