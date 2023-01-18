'По нам из минометов, а мы здесь с автоматами': оккупант рассказал о потерях и плохом обеспечении 'второй армии мира'. Перехват

Один из российский оккупантов, который отправился воевать в Украину за амбиции диктатора Владимира Путина, признался, что уже пожалел о своем решении. Он рассказал, что во "второй армии мира" много раненных и убитых военных, а большое количество отправленных на фронт захватчиков не означает наличие у них необходимых навыков.

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Об этом он сообщил своему другу из России. Перехват разговора опубликовали на Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины в среду, 18 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Короче, тут слухи дошли, что, может, мы только в апреле приедем – х*й его знает, приедем мы или нет. Тут жесть! Вот в 2,5 км от "укропов" стою... За**али, перестрелки. "200-х" до**я, "300-х" до**я...Пи**ец. Я думал на курорт поеду..**бал я такой курорт", – сказал оккупант.

Он также пожаловался, что Вооруженные силы Украины, которые защищают свою Родину, уничтожили много военной техники врага. Лично у его есть только автомат.

"Тут и народа до**я, и толку нет. Техники нет! Чисто минометами х**рят. Наши минометами и они минометами, а мы с автоматами! И все, что мы сделаем? Технику порасх*яривали, сейчас ждут, когда новая приедет", – сказал россиянин.

Отметим, что оккупанты из России все больше жалуются на ад на фронте в Украине. Они мечтают вернуться в РФ, хотя понимают, что это почти нереально, поскольку потери личного состава очень масштабны. Об этом один из военных путинской армии рассказал в телефонном разговоре своему другу.

Он также пожаловался на отсутствие поставок пищи. Так, однажды они два дня просидели в погребе и ели сырой картофель.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты от безысходности на войне в Украине начинают прибегать к наркотическим веществам. Один из них лично признался в этом по телефону жене.

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