'По пять-шесть дронов гоняются за нами': оккупанты пожаловались на безжалостные FPV-дроны ВСУ

Российские захватчики пожаловались на украинские FPV-дроны, которые наносят им значительные потери на Купянском направлении. В некоторых случаях на оккупантов охотятся сразу несколько беспилотников.

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Видео с перехваченным разговором россиян опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки. В ГУР отметили, что каждого захватчика, вставшего на украинскую землю, ждет возмездие.

В очередном перехвате украинских разведчиков московиты снова чем-то возмущены, на этот раз виноваты во всем безжалостные FPV-дроны наших защитников. Россиянин утверждает, что воины Вооруженных сил Украины не жалеют дронов и устроили в районе Купянска настоящее сафари на врага.

"У меня здесь сосед, сын его там на Купянском направлении. 13-го числа как пошли вперед, и все, больше ни слуха, ни духа. Вот парень раненый здесь есть с Купянского направления. Говорит, по 5-6 дронов гоняются за нами", – говорится в перехваченном разговоре.

В украинской разведке напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Напомним, в Украине выпустили первую партию FPV-дронов, которые на 100% состоят из отечественных компонентов. Стоимость одного беспилотника составляет около 30 тысяч. гривен. Благодаря украинским комплектующим БПЛА удалось удешевить до уровня подобных моделей из китайских компонентов.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Зеленского, украинские оружейники будут не только увеличивать производство дронов, но и сосредоточятся на усовершенствовании возможностей наших БПЛА преодолевать РЭБ и противовоздушную оборону врага. Для этого требуются дополнительные контракты, финансирование и инвестиции.

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