По результатам января 429 бригада 'Ахиллес' вошла в топ-5 по количеству пораженных целей

429 отдельная бригада беспилотных систем "Ахиллес" по итогам января сохранила позиции в топ-10 Сил обороны Украины и топ-5 среди Сил беспилотных систем по количеству пораженных целей противника.

Подразделения бригады выполняют боевые задачи сразу на нескольких горячих направлениях фронта – Купянском, Волчанском, Покровском и Запорожском. Именно на этих участках экипажи БпЛА системно работают по разведке, поражению живой силы противника и уничтожению его воздушных средств.

В течение января силами бригады было сбито 133 разведывательных и ударных беспилотника противника, что существенно снизило возможности врага по ведению воздушной разведки и корректировки огня.

Кроме этого, за месяц подразделения "Ахиллеса" вывели из строя 497 военнослужащих противника, из которых 244 — безвозвратно. Такие показатели являются результатом комплексной работы боевых подразделений, которые действуют в тесном взаимодействии с другими частями Сил обороны.

429 бригада "Ахиллес" остается одним из самых результативных подразделений беспилотных систем, демонстрируя стабильную эффективность и способность масштабировать боевые результаты в условиях интенсивных боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" (часть Сил беспилотных систем ВСУ) активно действует на Купянском направлении, эффективно уничтожая технику и личный состав оккупантов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал полк "Ахиллес" настоящие примеры для других.

