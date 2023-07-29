По Украине распространяется воздушная тревога: где есть угроза ракет

Вечером в субботу, 29 июля, в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога. Сейчас там есть угроза применения врагом ракет.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. "Внимание! Сумская, Полтавская, Харьковская, Черниговская области – ракетная опасность!" – сказано в сообщении.

В мониторинговых каналах уточнили, что существует угроза применения оккупантами баллистического вооружения. "Угроза ОТРК/ЗРК с северо-востока", – писали там.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье около 17:05 субботы, 29 июля, прогремели взрывы. Приблизительно в 16:30 в регионе была объявлена воздушная тревога. Власти подтвердили, что в результате обстрела РФ в городе погибли мужчина и женщина, еще одна женщина получила ранения.

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