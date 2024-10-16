По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил БПЛА с северного направления

Российские войска вечером в среду, 16 октября, снова запустили по Украине ударные дроны. Несколько БПЛА направлялись к Киеву, они могли быть запущены с территории Беларуси. Позже еще несколько групп беспилотников-камикадзе залетели с северо-восточного направления.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Около 20:00 военные призвали жителей Киева находиться в укрытиях. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что ПВО отработало по дрону в Пуща-Водице.

Около 22:30 на территорию Украины залетели вражеские "Шахеды" с северо-восточного направления.

Дроны следовали через Сумщину в западном направлении, еще несколько групп – на Полтавщине в направлении Миргорода и Полтавы.

Позже оккупанты запустили еще одну группу "Шахедов" с южного направления.

Ситуация по состоянию на 23:45:

– БпЛА из Черниговщины курсом на Киевщину;

– БпЛА из Черкасской области курсом на Киевщину;

– БпЛА в Полтавской области курсом на запад;

– БПЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину;

– БпЛА из Днепропетровщины в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны до полудня 16 октября продолжали отражение дроновой атаки, которую россияне начали вечером 15-го числа. Уже с утра наши воины сбили еще 17 вражеских беспилотников в дополнение к 51, что было уничтожено ночью.

По состоянию на 7:00 украинские военные отчитались о ликвидации 51 дрона, но БПЛА противника в то время все еще находились в нашем воздушном пространстве. ПВО работало по меньшей мере в 14 областях.

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