По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером во вторник, 9 июля, российские захватчики снова запустили дроны-камикадзе типа Shahed, из-за чего на юге Украины была объявлена воздушная тревога. Первые "Шахеды" зафиксировали в Херсонской и Днепропетровской областях.

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Об угрозе ударных БПЛА предупредили в Воздушных силах ВСУ. "Враждеские БПЛА на севере Херсонщины и на юге Днепропетровщины! Направление движения – Кривой Рог!" – отметили там.

Также тревогу объявили в Запорожской области.

Вскоре добавилась тревога в Николаевской области. "Новая группа "шахедов" в Херсонской области! Курсом на северо-запад", – сообщили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера 8 июля российские войска атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе и артиллерией, и продолжили наносить удары и утром. В результате обстрелов в Никопольском районе повреждена инфраструктура, многоквартирный и частный дома и автомобили.

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