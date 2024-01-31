По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил ударные дроны с северо-востока

Вечером в среду, 31 января, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Российские оккупанты запустили группу ударных беспилотников с северо-восточного направления.

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Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Там отметили, что "Шахеды" на Харьковщине направляются на запад.

Позже военные отметили, что несколько групп вражеских беспилотников двигаются в направлении Чугуева. По состоянию на 22:43 тревога была объявлена только в Харьковской области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил, что есть угроза применения российскими оккупантами БПЛА и призвал жителей региона находится в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В 22:45 стало известно, что российские дроны изменили направление и теперь двигаются на югу, а по состоянию на 23:07 они направлялись на Харьков. В городе были слышны взрывы.

В 22:35 тревогу на Харьковщине отменили.

Однако россияне запустили еще одну группу дронов-камикадзе с южного направления. Угроза была для Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине почти 4,5 тысяч "шахедов". Захватчики постоянно атакуют с неба объекты гражданской и критической инфраструктуры, пытаясь парализовать жизнь украинцев.

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