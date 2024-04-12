По всей территории Украины воздушная тревога: есть угроза ракетного удара

Вечером, 12 апреля, масштабная воздушная тревога охватила Украину из-за очередной угрозы ракетных ударов со стороны РФ. Враг поднимал в небо самолеты МиГ-31К, являющиеся носителями ракет "Кинжал".

Об опасности известили в 19:36 Воздушные силы ВСУ. Там призвали не игнорировать такие уведомления и пройти к укрытиям.

Военные отметили, что с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ взлетели самолеты МиГ-31К.

МиГ-31К – носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны.

По состоянию на 19.55 в Воздушных силах ВСУ объявили об отбое угрозы.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России днем 12 апреля нанесли удары по Купянскому району Харьковщины. Под обстрелом были село Моначиновка и поселок Купянск-Узловой, в результате атаки погиб 64-летний мужчина, еще два человека пострадали.

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