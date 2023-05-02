Немного о российских "надёжных" и "высокоточных" ракетах.

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Про точность Х-22 уже все наслышаны и о том, что в Украине эти ракеты установили антирекорд отклонения от цели до 2-х км. К тому же, отказы двигателей у них регулярны.

А, что же, Х-101/55-555, КРМБ "Калибр" и прочие?

Война в Украине показала, что точность даже условно высокоточных ракет рф изрядно хромает. При заявляемом отклонении от цели 5-15 метров, оно может составлять до 100 метров и более. Причём после ввода санкций и использования в производстве ракет контрабандной электроники эти показатели выросли.

На сегодняшний день ни одна российская ракета не может называться высокоточной. При этом в россии полностью упразднён технический контроль продукции. Ракету после производства не подвергают полной проверке всех узлов и систем, а сразу же отправляют в места размещения БК.

Например, в феврале 2023 АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" имело возможность в течение февраля выдавать до 1 КРМБ "Калибр" в сутки, в разной степени готовности. Например, практически готовый продукт, но ожидавший доукомплектации.

АО "Корпорация тактическое ракетное вооружение" (Королёв, Московская обл.) в феврале смогло закрыть план на изготовление 20 ракет Х-38М и Х-31ПМ. При этом, продукция сразу же была передана подразделениям вкс рф для применения, без прохождения технического контроля.

Российские ракеты и ранее неоднократно демонстрировали свою дефективность. Например, в ночь на 7 июля жители Белгорода засняли как пролетающая над городом ракета ОТРК "Искандер", выпущенная РОВ в направлении Харькова, детонировала в воздухе и рухнула за городом.

Это был не единственный такой случай, а регулярные. Российские ракеты, запускаемые в сторону Украины, часто падали на российской же территории и нередко, на российские же города и сёла. Причём это касается абсолютно всех типов ракет, а не какой-то определённой продукции.

Количество же зафиксированных инцидентов с падением российских ракет на территории россии возросло с конца 2022-го. То есть, тот самый период, когда ракетной продукции произведённой россияне в 2022-м становилось всё больше, а в 2023-м она практически вся таковая.

Это всё лишь подтверждает низкое качество, как технического так технологического исполнения продукции, что влечёт за собой не только несоответствие заявленным характеристикам, но и критическую ненадёжность узлов и агрегатов. Последствия? Россияне всё чаще обстреливают сами себя.