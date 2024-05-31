Президент Джо Байден разрешил использовать американское оружие по целям на территории России. Но, как водится, с массой оговорок - только определенное оружие и только на харьковском направлении, где российская армия пытается вести наземное наступление.

Речь идёт о возможности применять боеприпасы для уничтожения артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы и так далее. Но не об ударах дальнобойным оружием, способным, например, уничтожить аэродромы, с которых взлетают российские самолёты чтобы сбрасывать на Харьков авиабомбы.

Этой ночью путинская армия ударила по городу ракетами С-300, "прилетело" в жилую пятиэтажку, трое погибших (по состоянию на 9.30 уже пять погибших – Ред.), 23 человека пострадали, в том числе – дети. И проблему ударов баллистикой такое решение США тоже не решает.

Вооруженные силы Украины смогли остановить продвижение наземных сил к Харькову. Вероятно, в этом помогли и американские боеприпасы. Но "фундаментальный сдвиг" в американской политике, о котором сегодня пишут мировые СМИ, пока никак не помогает предотвратить методичное уничтожение одного из крупнейших украинских городов.