Если бы я сейчас был на месте россиян и разделял их ценности и цели, я бы заморозил войну*

Позвольте объяснить. Война сильно изменилась. Боевые действия под тем же Покровском — это уже война совсем другого поколения, чем те, что видел мир до этого. Оружие предыдущих войн морально устаревает и совершенно не оправдывает себя без новых средств. Покатайтесь сейчас по Константиновке на танке без сеток, средств РЭБ и трансляции с дронов через Starlink — увидите, что получится. Европа к такой войне не готова и не будет готова еще несколько лет. Но так не будет всегда.

Далее текст на языке оригинала

За найближчі роки, поки російські солдати новими хвилями лягатимуть в українські посадки в спробах узяти ще два села, Європа почне інвестувати в технології для своєї війни (подивіться на ріст акцій Rheinmetal чи на останні продукти того ж Helsing). Вони повільно і погано, але готуються. Звичайно, у них немає стільки "практики", як у нас. Звичайно, їхні зразки зброї поки що малоефективні. Так буде не завжди. Надто велика перевага європейців над Росією в економіці та технологіях. Тому в Росії є 3–5 років на загарбання країн Балтії, Польщі та більш чи менш "дружнє" поглинання колишньої зони впливу СРСР. Потім це вже не буде настільки можливим.

Взяти Київ за три дні, коли обидві армії ведуть війну одного покоління, вкрай важко навіть при кратній перевазі в ресурсах. Зовсім інша справа — Варшава чи, тим більше Таллінн, коли у них є танки, а у тебе — сотні тисяч дронів і навчених операторів.

За швидку й переможну війну в Європі виборець пробачить Путіну невисокі й "задорогі" українські надбання. Тим більше, що "заморозити війну" — далеко не означає завершити її й більше не починати. І те, що Україна окопається, мене б не лякало.

По-перше, чомусь копати картоплю у нас виходить непогано, а з траншеями за 11 років війни все ніяк. Надій, що це зміниться, небагато. Хоча нова "Стіна" обовʼязково буде — і на ній обовʼязково щось сп**здять.

По-друге — не факт, що в цих окопах буде кому сидіти.

По-третє — наступного ж дня ми перейдемо до політичної боротьби й взаємного знищення (національного спорту, за яким усі вже скучили).

Тому (на їх місці) я б заморозив війну тут, щоб зі значно меншими зусиллями завершити її потім. Вікно можливостей для країни з мільйонами готових помирати жебраків зараз просто унікальне. Дуже тупо сточувати цей потенціал в боях за Костянтинівку, коли ти можеш зі значно меншими зусиллями взяти Вільнюс чи Ригу і тобі за це нічого особливо не буде.

*Публікується зі збереженням стилю автора