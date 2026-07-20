Не могу понять, почему "профессиональные русские" так возбудились из-за горящих складов ВБ? Это абсолютно законная цель.

Видео дня

Или вы реально думаете, что страна, которая не в состоянии закрыть кризис с яйцами, а космических запусков в год делает меньше, чем "сверхдержава" Новая Зеландия, сама производит оборудование для войны дронов?

Огромное количество пультов, плат инициации, раций, БПЛА (в сборе и россыпью), комплексов РЭБ и тактической медицины идет из Китая именно через такие логистические и почтовые сервисы.

Объект должен вносить эффективный вклад в военные действия – Женевская конвенция.

Моторы (Readytosky, Sunnysky, T-Motor), полетные контроллеры (SpeedyBee, Matek), приемники ELRS, видеопередатчики, курсовые камеры (Foxeer, RunCam) и высокотоковые банки 21700/18650 для сборки батарей – все это тоннами завозится под видом обычного электрооборудования.

Главные истории дня

Сбросы и инициация: Китайские платы реле, DIY-контроллеры (на базе Arduino/STM32), радиоуправляемые выключатели – все это становится готовыми платами инициации боевой части для FPV-камикадзе и сбросов.

РЭБ и связь: Портативные глушилки, рации, направленные антенны и диапазоновые усилители сигнала.

Такмед: Тонны китайских турникетов (Rhino Rescue и клоны CAT), гемостатические бинты, окклюзионные наклейки и декомпрессионные иглы.

Еще со времен ударов британских RAF по центрам немецких городов главный почтамт всегда был приоритетной целью.

Хорошо стоящее крупное здание, вокруг которого фабрики и развязки – все это горит, спасатели не суются и не тушат, потому что вокруг огненный смерч.

Может, вы еще прикажете Почту России щадить, когда она повестки рассылает и обслуживает фельдъегерскую службу? Смешные клованы.

Десятки тысяч мелких предпринимателей, которые мирно перепродавали кукольные платья или самотыки, внезапно узнали, что сословия в России никуда не делись. И если Дерипаске за сгоревший алюминий из бюджета выплатят компенсацию, то тебе – нет. Ибо ты холоп, юзернейм. Зато можешь пойти подписать контракт – свои 2 миллиона получишь.

"Политикой не интересоваться" и прятаться в придуманные миры бывает очень дорого. Кто бы мог подумать, да? Впрочем, в оригинальном СССР никаких самотыков и кастомных кукол по почте не было, так что и в СССР 2.0 их не будет. Зато Путин помыл ноги в Азовском море в Мариуполе. Правда, море после этого перестало быть судоходным, но это же мелочи.

Приятного вам построения СССР 2.0. Ныть в социалочках пока еще можно, социальные баллы с привязкой к распознаванию лиц еще не ввели, все операторы МГБ сейчас заняты, оставайтесь на линии.