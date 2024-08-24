Почему Советский Союз на самом деле никогда не был советским и как империя 'переваривала' народы: объяснение историка

Главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий рассказал, что советской власти в Советском Союзе на самом деле не было. Империя "переваривала" народы на россиян, но с украинцами все было непросто.

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Об этом историк говорил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он пояснил, что бывший председатель совета народных комиссаров СССР Владимир Ленин построил свое государство как двухканальное, с двумя каналами власти – партийной, внеконституционной, и советской, конституционной.

"Фактически советской власти никогда не было – власть была партийная, потому что партийная вертикаль полностью властвовала над советской вертикалью", – объяснил Кульчицкий.

Он отметил, что ключевым лицом всегда был генсекретарь ЦК компартии, а глава всеукраинского или всероссийского центрального исполнительного комитета ему подчинялся и был малозначительным в политическом смысле лицом.

"К примеру, Калинин по сравнению с Лениным. Империя "переваривала" народы на россиян, с украинцами все было непросто", – отметил историк.

По его словам, такова была общая структура власти, в пределах которой украинцы не сразу, но постепенно переваривались в россиян. Но в Москве не смогли этого сделать через несколько десятилетий, заметил Кульчицкий.

"Например, китайский народ, состоявший из совершенно разных самостоятельных народностей, живших на территории, которая сегодня является Китайской народной республикой, превращался в единый в течение 2,5 тысячелетий. Но в Москве такого срока не было", – сказал историк.

Он рассказал, что, например, новгородско-псковскую народность, ориентированную на Запад, начиная с XIV века, Москва освоила, переварила и денационализировала, применяя для этого различные методы – высылкой, репрессиями и просто денационализацией.

"Значительно медленнее это происходило в Беларуси, потому что Беларусь была в другом государстве, в Речи Посполитой. Еще гораздо меньше это было в Украине, потому что Украина начала подвергаться давлению после того, как Богдан Хмельницкий признал суверенитет русского царя. Но ведь была и другая Украина, которая оставалась до 1939 за пределами России, а затем Советского Союза", – рассказал историк.

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