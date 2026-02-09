'Почему у нас четыре года ничего не получается?' В России устроили истерику из-за провалов в Украине и размечтались о 'настоящей' войне. Видео

На российских пропагандистских площадках вспыхнула публичная истерика из-за затяжных провалов армии РФ в войне против Украины. В эфире прозвучали прямые признания, что за четыре года Москва так и не смогла заставить Украину капитулировать.

Украинцев открыто назвали сильным и выносливым противником. Об этом сообщает Telegram-канал Бутусов Плюс, обнародовав соответствующее видео.

На обнародованном видео российские спикеры в студии фактически ставят под сомнение эффективность действий собственной армии и политического руководства. Один из участников дискуссии эмоционально заявил, что главной причиной неудач являются украинцы, которых он назвал "чрезвычайно упрямой нацией", способной воевать не хуже россиян.

Такие заявления резко контрастируют с официальной пропагандистской риторикой Кремля, которая годами сводилась к обесцениванию украинского войска и прогнозам "быстрой победы". Зато в студии прозвучало признание международного унижения РФ и фактической неспособности достичь стратегических целей.

Подобные эмоциональные срывы все чаще случаются именно в прямых эфирах, где пропагандисты невольно выходят за пределы разрешенных тезисов. На этом фоне в российском информационном пространстве появляются предположения, что живые трансляции могут быть полностью заменены записанными программами, чтобы избежать нежелательных признаний.

Отдельно отмечается, что разговоры о "настоящей войне" свидетельствуют о внутреннем кризисе российской пропаганды, которая уже не может скрыть реальное положение дел на фронте и устойчивость украинского сопротивления.

