По теме дальнобойных ударов по РФ и согласованию их США.

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Я вот понимаю причины запрета. И почему о прогрессе в этом вопросе говорят в срок после выборов.

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Бо удари вглиб - це автоматично почнеться підняття ставок. Бо буде черговий мальчік в трусіках розстріляний АТАКМСом на дитячому майданчику, ви тільки не дивіться на ракету від ЗРК Тор що валяється біля, це неважливо, прямо в мальчіка попал атакмс, ето всьо ната і омеріка, етоона убіла етіх дєтєй, сєйчас будєт ескалация, і ми про ето раскажем через все международниє СМІ, какіє дємократи кровавиє дєспоти, і пачіму ми расчєхляєм очєрєдной Сармат.

Ну тобто позиція демократів очевидна, вони не хочуть давати козирь трампістам, лідер яких бігає та вопить що все порішає за сутки, це все адміністрація Байдена роздмухує війну. Типу, у вас є два шляхи, почекати виборів, або підіграти нашому опоненту, і тоді військової допомоги буде...а взагалі не буде, хулі. Вибирайте, тут якби ситуація з двома стільцями.

Але чому деякі наші громадяни вибирають позицію "А, Байден не дає бити по РФ далекобійною зброєю? Тоді ми за Трампа, який взагалі нам ні*ера не дасть!".

Причому як Трамп цієї зими "деескалював збройовий конфлікт" - нагадати вам? Наслідки цього в Донецькій області, коли ми залишились з фпвішками проти артилерії, а нашу енергетику дорозвалили тому що в нас не вистачало ракет ЗРК? Що там Трамп, який против "безглуздої бійні", деескалював, вам сподобалось?

А потім ми дивуємось, де ті люди що голосували за Януковича, Тимошенко і інших.