Сегодня ночью путин добавил очередную главу в свое резюме исторического вандала. Древний собор Киево-Печерской лавры, заложенный еще в 1073 году, переживший разрушение в 1941-м и бережно восстановленный на рубеже нашего тысячелетия, сильно поврежден в результате российского обстрела.

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Вот такой вот Герострат и геостратег хер. Хотя, откровенно говоря, на фоне этой серой моли античный поджигатель скоро начнет казаться вполне безобидным чуваком.

Если посмотреть на историческую ретроспективу последних десятилетий, москва оказалась в весьма специфической, но АБСОЛЮТНО органичной для себя компании.

Март 2001 года. Религиозные фанатики Талибана взрывают гигантские статуи Будды в долине Бамиан, цинично игнорируя призывы всего цивилизованного мира их сохранить.

Наши дни. Боевики ИГИЛ с кувалдами и дрелями в прямом эфире разрушают иракские реликвии VII века до нашей эры.

Сегодня. рф методично и целенаправленно стирает в прах тысячелетнюю культуру соседнего государства.

Почерк идентичен. Это банальный, первобытный страх варвара перед вечностью.

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Понятно, что цивилизованный мир пытался от этого защититься. Существует Гаагская конвенция 1954 года. Есть важнейший прецедент Международного трибунала по бывшей Югославии, который четко постановил: целенаправленное уничтожение культурных ценностей наказывается ТАК ЖЕ, как и преступления против человечности.

Международное право никуда не исчезло, и свои вердикты оно обязательно вынесет.

Но в чем наша главная иллюзия? Ни угроза неотвратимых судебных преследований, ни справочники ЮНЕСКО не действуют там, где начинается ТОТАЛЬНЫЙ ФАНАТИЗМ. И совершенно неважно, в какую оболочку он завернут – в религиозный экстаз ближневосточных радикалов или в имперскую шизофрению кремля.

Для них разрушение культуры – это не сопутствующий ущерб войны. Это ее ГЛУБИННАЯ СУЩНОСТЬ. Они не способны ничего построить, поэтому пытаются стереть то цивилизационное величие, которого им самим никогда не достичь.

Герострат сжег храм, чтобы остаться в истории. путин сжигает соседнюю страну, потому что ПАНИЧЕСКИ БОИТСЯ исчезнуть из этой истории. Но разница в том, что нынешние подражатели закончат не в мифах, а на скамье подсудимых.

И это ЕДИНСТВЕННАЯ историческая перспектива, которая им гарантирована.