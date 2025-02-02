Почти год считался пропавшим без вести: на Киевщине попрощались с защитником, погибшим в боях на Донетчине. Фото

В Макарове Киевской области 1 февраля провели в последнюю земную дорогу воина Леонида Вашуленко, который почти год считался пропавшим без вести. Свой последний бой гранатометчик 79-й ОДШБр выполнил на Новомихайловском направлении фронта.

Видео дня

Защитнику навеки осталось 35 лет. Фото с церемонии прощания опубликованы на Facebook-странице Макаровского историко-краеведческого музея.

Леонид Сергеевич Вашуленко, 07.12.1988 года рождения, был родом из села Кодра Макаровской поселковой громады Бучанского района Киевщины.

Впоследствии жил и работал мужчина в поселке Городок Житомирской области. Отсюда во время полномасштабной войны его мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины.

Солдат служил гранатометчиком в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, воевал против врага на Новомихайловском направлении фронта.

Погиб защитник 20 февраля 2024 года в бою вблизи населенного пункта Новомихайловка Покровского района Донецкой области.

1 февраля макаревчане провели в последний земной путь Героя, погибшим во время выполнения боевого задания по защите независимости и территориальной целостности Украины. Похоронили воина на кладбище в Кодре.

"Снова боль… Снова потери… Снова сердце разрывается вдребезги… Проклятая война забирает сыновей у матерей, оставляя только горечь и воспоминание… Мы снова теряем молодых, сильных, мужественных! Герой отдал свою жизнь за нас, за всех нас, за мирное небо! Еще один воин присоединился к небесному войску нашей громады…" – отметили земляки.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб капитан полиции Александр Коваленко из Киевской области. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 декабря 2024 года в районе города Торецк на Донетчине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!