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Почти год считался пропавшим без вести: на Киевщине попрощались с защитником, погибшим в боях на Донетчине. Фото

Марина Лисничук
War
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Почти год считался пропавшим без вести: на Киевщине попрощались с защитником, погибшим в боях на Донетчине. Фото

В Макарове Киевской области 1 февраля провели в последнюю земную дорогу воина Леонида Вашуленко, который почти год считался пропавшим без вести. Свой последний бой гранатометчик 79-й ОДШБр выполнил на Новомихайловском направлении фронта.

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Защитнику навеки осталось 35 лет. Фото с церемонии прощания опубликованы на Facebook-странице Макаровского историко-краеведческого музея.

Леонид Сергеевич Вашуленко, 07.12.1988 года рождения, был родом из села Кодра Макаровской поселковой громады Бучанского района Киевщины.

Почти год считался пропавшим без вести: на Киевщине попрощались с защитником, погибшим в боях на Донетчине. Фото

Впоследствии жил и работал мужчина в поселке Городок Житомирской области. Отсюда во время полномасштабной войны его мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины.

Почти год считался пропавшим без вести: на Киевщине попрощались с защитником, погибшим в боях на Донетчине. Фото

Солдат служил гранатометчиком в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, воевал против врага на Новомихайловском направлении фронта.

Почти год считался пропавшим без вести: на Киевщине попрощались с защитником, погибшим в боях на Донетчине. Фото

Погиб защитник 20 февраля 2024 года в бою вблизи населенного пункта Новомихайловка Покровского района Донецкой области.

Почти год считался пропавшим без вести: на Киевщине попрощались с защитником, погибшим в боях на Донетчине. Фото

1 февраля макаревчане провели в последний земной путь Героя, погибшим во время выполнения боевого задания по защите независимости и территориальной целостности Украины. Похоронили воина на кладбище в Кодре.

Почти год считался пропавшим без вести: на Киевщине попрощались с защитником, погибшим в боях на Донетчине. Фото

"Снова боль… Снова потери… Снова сердце разрывается вдребезги… Проклятая война забирает сыновей у матерей, оставляя только горечь и воспоминание… Мы снова теряем молодых, сильных, мужественных! Герой отдал свою жизнь за нас, за всех нас, за мирное небо! Еще один воин присоединился к небесному войску нашей громады…" – отметили земляки.

Почти год считался пропавшим без вести: на Киевщине попрощались с защитником, погибшим в боях на Донетчине. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб капитан полиции Александр Коваленко из Киевской области. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 декабря 2024 года в районе города Торецк на Донетчине.

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