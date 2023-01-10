Под Бахмутом четверо бойцов ССО атаковали позицию оккупантов: ликвидировано все подразделение врага

Под Бахмутом, который более полугода активно пытается захватить РФ, четверо бойцов Сил специальных операций Вооруженных сил Украины атаковали позицию российских оккупантов. Были уничтожены 15 захватчиков.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист, главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. Он отметил, что украинские защитники полностью ликвидировали вражеское подразделение.

Те шестеро россиян, которым удалось выжить, во время зачистки территории попали в плен.

Этот бой провела тактическая группа "Адам". Он был успешен благодаря качественному планированию и управлению. Операция прошла без потерь для ССО.

"Результаты операции зафиксированы на видео. Хотелось бы, чтобы такие бои становились примером удачной тактики малых групп в современной войне и такой опыт системно внедрялся в войсках", – добавил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Государственная пограничная служба Украины подтвердила мощный удар по оккупантам под Бахмутом, в результате которого 18 вражеских солдат отправились на тот свет. Еще 24 захватчика получили тяжелые ранения и неспособны воевать.

– А воины Сил специальных операций ВСУ показали, как они встречают противника под Бахмутом. Наши защитники успешно останавливают наступления оккупантов на подступах к городу.

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