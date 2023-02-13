Под Бахмутом погибли двое полицейских, защищавших Украину в составе спецподразделения КОРД. Фото

В боях за город Бахмут в Донецкой области героически погибли двое правоохранителей, которые были бойцами подразделения Национальной полиции "КОРД". Виктор Мельниченко из Тернопольщины и Богдан Бондарчук из Черниговщины выполняли боевое задание под Бахмутом.

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Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Нацполиции. Как отмечается, полицейские погибли в результате удара реактивной артиллерии оккупационных войск страны-агрессора России.

У 40-летнего лейтенанта полиции Богдана Бондарчука, служившего в Черниговском КОРДе, осталось трое маленьких детей, самой маленькой дочери всего год. В подразделении он служил последние пять лет, а в целом службе в органах отдал 20 лет своей жизни.

В сообщении сказано, что Бондарчук был профессиональным, смелым и ответственным полицейским. По словам побратимов погибшего бойца, он был надежным и всегда мог подставить плечо.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину он выполнял служебные задания по обороне города Чернигов.

33-летний Виктор Мельниченко с 2018 года служил в органах внутренних дел. Сначала он был сотрудником полиции охраны и дослужился до старшего инспектора "Корпуса оперативно-внезапного действия" ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

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