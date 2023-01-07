Под Мариуполем вспыхнул российский самолет, летевший в сторону Ростова, – советник мэра

В субботу, 7 января, возле оккупированного Мариуполя вспыхнул самолет российских оккупационных войск. Он летел в сторону Ростова, после чего загорелся и начал петлями спускаться вниз.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Инцидент произошел около 17:30.

"Что это было и дальнейшая судьба самолета пока неизвестна, но тенденция интересная", – отметил Андрющенко.

В целом в районе Мариуполя фиксируется высокая активность вражеской авиации. По наблюдениям местных жителей, действия врага больше похожи на тренировки, чем на боевые действия.

В самом оккупированном городе также повышена активность войск РФ – противник перегоняет свою военную технику.

Известно, что колонна из двух систем ПВО С-300, 10 тягачей (из которых три – нагружены авто Росгвардии) и две гражданские с виду фуры в сопровождении полиции оккупантов проехали через центр Мариуполя в сторону Мангуша и Бердянска. "Интересно, что семь тягачей пустые, наверное, где-то там техника оккупантов приуныла и требует долгого отдыха на ремонтной базе", – отметил советник мэра.

Живая сила врага была переброшена в поселок Никольское. А грузовики с боеприпасами, живой силой и БТР двигались в сторону Донецка.

"В общем перемирием не пахнет. Стандартная перегруппировка и пополнение в течение всего дня. Такие себе Z-христиане", – резюмировал Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее защитники Украины сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Украинская авиация также нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитных ракетных комплексов.

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