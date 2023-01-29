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Под Мелитополем повредили мост, по которому войска РФ возили оружие. Видео

Марина Погорилко
War
1 минута
4,5 т.
Под Мелитополем повредили мост, по которому войска РФ возили оружие. Видео

В воскресенье, 29 января, Вооруженные Силы Украины нанесли удар по мосту возле села Светлодолинское под Мелитополем на Запорожье, по которому российские оккупанты перевозили свою военную технику и личный состав. В результате атаки разрушен целый пролет моста.

Видео дня

Об этом сообщили Telegram-каналы. Как сообщили российские пропагандисты, пять ракет прицельно ударили по указанному пролету, исключив возможность дальнейшего функционирования переправы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Под Мелитополем повредили мост, по которому войска РФ возили оружие. Видео
Под Мелитополем повредили мост, по которому войска РФ возили оружие. Видео

Как сообщили в Telegram "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами", этот мост до этого уже неоднократно простреливался нашими воинами. Официального подтверждения информации относительно удара по мосту от Генштаба ВСУ пока не было.

Напомним: также украинские защитники эффектно подорвали состав российских оккупантов, именно тогда, когда туда подвозили снаряды. От детонации боеприпасов в воздух взлетел даже автомобиль, транспортировавший груз.

Обнаружившие вражеский состав пограничники передали координаты артиллеристам ВСУ – тыловую базу уничтожили точным ударом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне на фронте бойцы "демилитаризовали" вражеские базы и позиции противовоздушной обороны. В ходе боев 28 января украинская армейская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения российских оккупантов;

– в одну из больниц в Луганской области было доставлено до 300 наемников ППК "Вагнера". Однако врачи отказались их лечить, ведь большинство из привезенных оккупантов больны ВИЧ/СПИДом, сифилисом и туберкулезом.

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