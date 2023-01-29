Под Мелитополем повредили мост, по которому войска РФ возили оружие. Видео

В воскресенье, 29 января, Вооруженные Силы Украины нанесли удар по мосту возле села Светлодолинское под Мелитополем на Запорожье, по которому российские оккупанты перевозили свою военную технику и личный состав. В результате атаки разрушен целый пролет моста.

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Об этом сообщили Telegram-каналы. Как сообщили российские пропагандисты, пять ракет прицельно ударили по указанному пролету, исключив возможность дальнейшего функционирования переправы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как сообщили в Telegram "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами", этот мост до этого уже неоднократно простреливался нашими воинами. Официального подтверждения информации относительно удара по мосту от Генштаба ВСУ пока не было.

Напомним: также украинские защитники эффектно подорвали состав российских оккупантов, именно тогда, когда туда подвозили снаряды. От детонации боеприпасов в воздух взлетел даже автомобиль, транспортировавший груз.

Обнаружившие вражеский состав пограничники передали координаты артиллеристам ВСУ – тыловую базу уничтожили точным ударом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне на фронте бойцы "демилитаризовали" вражеские базы и позиции противовоздушной обороны. В ходе боев 28 января украинская армейская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения российских оккупантов;

– в одну из больниц в Луганской области было доставлено до 300 наемников ППК "Вагнера". Однако врачи отказались их лечить, ведь большинство из привезенных оккупантов больны ВИЧ/СПИДом, сифилисом и туберкулезом.

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