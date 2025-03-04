Под прицелом был НПЗ и не только: Генштаб подтвердил поражение ряда важных объектов в России

В ночь на 4 марта украинские дроны атаковали ряд важных объектов оккупантов на территории РФ. В частности, под ударом оказалась нефтеперекачивающая инфраструктура захватчиков, задействованная в обеспечении путинской армии.

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Операцию провели Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По информации Генштаба, нефтеперекачивающая инфраструктура, которая работает на обеспечение оккупационной армии топливом, была атаковала в Ростовской области РФ. В результате огневого поражения зафиксированы мощные взрывы и пожар на территории объекта.

Кроме того, зафиксированы попадания по производственным мощностям Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Противник активно пытался противодействовать средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО. Однако после налета БПЛА на предприятии произошел пожар.

Кроме того, в Генштабе сообщили о мощных взрывах в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области. Подробная информация о последствиях поражения объектов уточняется.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – сообщило военное руководство Украины.

Напомним, в ночь на 4 марта в Самарской области РФ были слышны взрывы. Беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Местные жители рассказали, что они слышали взрыв над заводом.

Ранее сообщалось, что вечером 3 марта произошел большой пожар на нефтебазе/нефтеперекачивающей станции в Чертково Ростовской области России. Пожар на нефтепроводе и "массированную атаку" подтвердил и.о. губернатора Ростовщины Юрий Слюсарь.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 3 марта в районе нефтеперерабатывающего завода в Уфе произошел взрыв, зафиксированный камерами наблюдения. По предварительным данным, инцидент произошел около 2:38 по местному времени и перед взрывом местные жители слышали шум, похожий на пролет дронов.

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