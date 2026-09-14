Под прицелом были порт и нефтебаза: в Сочи прогремели взрывы, произошел пожар. Видео

В ночь на 14 сентября российский Сочи вновь подвергся атаке дронов. В городе интенсивно работала противовоздушная оборона, раздавались громкие взрывы, которые сильно напугали жителей.

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По предварительным данным, удары пришлись на порт и нефтебазу, в результате чего возник пожар. Об этом сообщают мониторинговый канал "еРадар" и Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Так, жители Сочи стали свидетелями ночной "движухи". Россияне активно снимали работу ПВО и многочисленные взрывы, раздавшиеся в городе в результате атаки беспилотников.

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По предварительным данным, серия мощных взрывов могла быть вызвана попаданиями по объектам топливно-энергетического комплекса и портовой инфраструктуре района.

"На территории местной нефтебазы возник масштабный пожар – над городом наблюдался густой дым и вспышки", – говорится в сообщении.

Помимо действий сил ПВО, местные жители сообщали о серии повторных взрывов в районе расположения важных объектов.

Напомним, в Сочи ночью на 10 сентября также прогремели взрывы, в городе вспыхнули пожары и поступили сообщения об ударе по порту. Местные власти призвали жителей "укрыться"; была объявлена эвакуация людей с концертов. В частности, было отменено выступление Татьяны Булановой.

Как сообщал OBOZ.UA, Сочи в ночь на 4 сентября также подвергся атаке беспилотников. После нескольких взрывов местные жители услышали вторичную детонацию, которая продолжалась несколько часов. А также в городе на Адлерской нефтебазе возник и бушевал сильный пожар.

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