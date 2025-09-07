Под Славянском оккупанты попали FPV-дроном в гражданскую машину: есть погибшая, пятеро ранены

Военные страны-агрессора России утром в воскресенье, 7 сентября, ударили FPV-дроном по гражданскому авто, которое ехало по автодороге вблизи Славянска Донецкой области. В результате атаки одна женщина погибла, еще пять получили ранения.

Об этом информировали в Донецкой областной прокуратуре. Враг атаковал авто около 07:19, под удар попал участок автодороги вблизи Славянска.

Последствия прямого попадания в авто

Целью врага оказался гражданский автомобиль.

В результате прямого попадания дрона-камикадзе в машину погибла 61-летняя пассажирка.

Еще пятеро женщин в возрасте 49, 51, 62, 71 и 72 года получили травмы.

С черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга, ссадинами, рваными ранами, контузиями и острой реакцией на стресс их доставили в больницу.

Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в августе контрразведка СБУ задержала в Донецкой области агента России, который корректировал вражеские удары по Славянску. Предателем оказался 33-летний местный безработный.

