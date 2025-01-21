Под ударом были нефтебаза, авиазавод и командный пункт врага: Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов оккупантов

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили второе за неделю поражение нефтебазы "Лискинская" в Воронежской области. Также украинские дроны долетели до авиазавода в Смоленской области РФ.

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А в оккупированной Волновахе в Донецкой области Силы обороны нанесли удар по командному пункту 29 общевойсковой армии РФ. О результатах поражений в ночь на 21 января рассказали в Генштабе.

Так, по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области РФ, которую оккупанты пытались потушить в течение нескольких дней, в ночь на 21 января повторно ударили беспилотники Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

"В результате удара, нанесенного во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, пылают резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми оккупанты обеспечивают российские войска. Предприятие принадлежит одной из крупнейших российских государственных корпораций "Роснефть", – говорится в сообщении.

Местный губернатор подтвердил возгорание вследствие "падения подавленного ПВО дрона" на территории нефтебазы.

Предыдущий раз под атакой нефтебаза "Лискинская" оказалась в ночь с 15 по 16 января. 17 января на территории Лискинского района Воронежской области вводили режим ЧС в связи с продолжающимся пожаром на нефтебазе.

Также воины ССО во взаимодействии, в частности, с побратимами из Сил беспилотных систем в эту ночь поразили инфраструктуру АО "Смоленский авиационный завод" в Смоленской области РФ.

Там, по данным Генштаба, модернизируются и производятся боевые самолеты.

"Зафиксированы взрывы на территории авиазавода", – говорится в сообщении.

Горячей выдалась ночь для оккупантов и на оккупированной части Донетчины, в том числе в захваченной россиянами Волновахе.

"Также продолжается поражение пунктов управления российской оккупационной армии. В частности, нанесен удар по командному пункту 29 общевойсковой армии РФ во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Есть информация о взрывах и задымлениях в районе цели", – сообщили в Генштабе.

Там добавили, что в настоящее время уточняют информацию о результатах ударов, нанесенных в ночь на 21 января.

Там добавили, что в настоящее время уточняют информацию о результатах ударов, нанесенных в ночь на 21 января.

"Целенаправленная и систематическая боевая работа, с целью усиления эффекта от санкционного давления, по важным объектам российских захватчиков будет продолжаться до прекращения вооруженной агрессии РФ против нашей страны. Уничтожаем врага, его технику и военную инфраструктуру. Продолжение следует", – пообещали в Генштабе.

Напомним, накануне потери российских захватчиков за сутки составили 1600 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 23 боевые бронированные машины, 60 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 130 БпЛА оперативно-тактического уровня, 194 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники оккупантов.

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