Под ударом было депо 'Укрзализныци', есть перебои с электроснабжением: появились данные о последствиях атаки РФ на Одессу. Фото

В ночь на 2 октября Россия снова нанесла массированный удар по инфраструктуре Украины. Одесса и область оказались под мощной атакой дронов-камикадзе.

В результате обстрела пострадали объекты транспорта и энергетики. Об этом сообщили глава Одесской ОГА Олег Кипер и вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Основной целью врага стал объект "Укрзализныци" – депо в Одессе. В результате атаки осколочные ранения получил машинист поезда. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Также повреждена крыша и окна частного дома, пострадал еще один человек.

Из-за вражеской атаки зафиксированы серьезные перебои с электроснабжением. Без света оставались более 46 тысяч клиентов. На утро энергетикам удалось оперативно перезаживить часть сетей, и уже более 11 тысяч потребителей имеют электричество. Ремонтные бригады продолжают восстановительные работы.

Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия обстрелов, правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против мирного населения.

Массированные удары также зафиксированы по Киевщине, Днепропетровщине, Запорожью и северным приграничным громадам. Среди прочего, в Конотопе также пострадала железнодорожная инфраструктура. В результате чего поезда были временно остановлены, но уже утром движение восстановлено, контактная сеть заживлена. Из-за повреждения часть рейсов Черниговского и Сумского направлений идет с задержками.

"Россия ежедневно пытается разрушить одну из основ украинской устойчивости – нашу инфраструктуру, которая держит страну вместе. Это и железная дорога, дороги, энергетика. Страна-агрессор использует вооружение, которое невозможно без иностранных комплектующих. Поэтому требуется усиление санкций и блокирование всех цепей поставок", – отметил Кулеба.

Российская армия в среду, 1 октября, нанесла удар по энергетическому объекту в Киевской области, в частности в городе Славутич – город остался без света и частично без воды. Из-за обстрелов опаздывал региональный поезд Славутич – Фастов-1.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 1 октября, на Чернобыльской атомной электростанции возникла чрезвычайная ситуация в результате российского обстрела энергетической инфраструктуры в городе Славутич Киевской области. Из-за перебоев напряжения ГСП "Чернобыльская АЭС" осталось без стабильного электроснабжения.

