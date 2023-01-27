'Подарок' вручили прямо в руки: украинские защитники показали видео успешной работы дрона по оккупантам

Украинские защитники каждый день уменьшают численность армии страны-агрессора России. Они проводят успешную "денацификацию" и "демилитаризацию" врага.

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Так, недавно бойцы разведывательно-ударного подразделения "Шершень" показали свою работу по позициям оккупантов с дрона. Ролик опубликован в Telegram (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Прямое попадание от шершней", – написали воины.

На кадрах показаны окопы противника, в которых сидят оккупанты. По одному из них сработал дрон. "Подарок" прилетел прямо в руки. Военный преступник РФ остался без верхней конечности.

"Ну и традиционная рубрика: "русские своих не брасают", – добавили защитники.

Так они прокомментировали то, что к раненому оккупанту сначала подбежал его соратник, однако тут же побежал дальше, оставив товарища на произвол судьбы.

Отметим, войска РФ, вторгшиеся в Украину одиннадцать месяцев назад, за это время лишились более чем 6,3 тыс. бронемашин и 574 самолетов с вертолетами. Однако больше всего враг понес потери в живой силе – на сегодняшний день ликвидировано уже 123 860 российских солдат и офицеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, только за последние четыре дня защитники нашего государства уничтожили четыре места базирования захватчиков. Кроме того, россияне остались без двух складов с оружием.

Также OBOZREVATEL писал, что воины Украины из Госпогранслужбы продолжают защищать украинский Донбасс от вражеской армии России. В боях у города Бахмут они уничтожили штурмовое подразделение кафиров.

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