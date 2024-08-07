'Поддерживаем все решения, которые будут способствовать обеспечению наших бойцов надежными средствами спасения жизни', – директор качества кровоостанавливающих турникетов 'Днепр'

В Украине будет создана лаборатория для определения качества кровоостанавливающих турникетов. Производители уже отреагировали на инициативу.

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"Мы поддерживаем все решения, которые будут способствовать обеспечению наших бойцов надежными средствами спасения жизни", – заявила директор по качеству кровоостанавливающих турникетов "Днепр" Лариса Гречко, комментируя создание лаборатории для определения качества турникетов.

"Мы готовы полностью обеспечить потребности Сил обороны качественными кровоостанавливающими жгутами. Наши турникеты сегодня одни из лучших в мире. Это свидетельствуют о многочисленных положительных отзывах наших защитников" – заверила Гречко.

Как сообщалось ранее, Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в Украине заработает лаборатория для определения качества турникетов.

"Мы открываем спецлабораторию, которая будет производить проверку и сертификацию турникетов. Это позволит гарантировать высокое качество и надежность этих критически важных медицинских средств", – заявил Умеров.

По словам министра, Украина уже обеспечила наличие на складах 500 000 аптечек, 500 000 турникетов и еще 300 000 аптечек готовятся к поставкам по подписанным соглашениям.

Кровоостанавливающий турникет "Днепр" включен в каталог НАТО с номером NATO Stock Number 6515-61-017-6778. Он также внесен в европейскую базу медицинских изделий EUDAMED.

Также производитель турникета "Днепр" получил разрешение на продажу в странах ЕС (getear.eu), сертификат системы менеджмента качества в медицине (uni-cert.de), сертификат Австралийского реестра терапевтических товаров (tga.gov.au).

В Украине турникет "Днепр" сертифицирован государственным предприятием "Тернопольстандартметрология".