'Поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиция в американские интересы', – главный республиканец в Сенате Макконнелл

Главный республиканец в Сенате Митч Макконнелл приветствовал президента Украины Владимира Зеленского в Капитолии США и выступил в защиту помощи США Украине. Он заявил, что поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиция в американские интересы.

Такое заявление он сделал в четверг, 21 сентября. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

"Американская поддержка Украины – это не благотворительность. Это инвестиции в наши собственные прямые интересы. Ухудшение военной мощи России помогает сдерживать нашего главного стратегического противника - Китай", – сказал Макконнелл.

Со своей стороны Зеленский назвал встречу с сенаторами США на Капитолийском холме "большим диалогом". До встречи с сенаторами он также встретился с законодателями Палаты представителей США.

Напомним, глава украинского государства Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке впервые провел переговоры с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Политики, прежде всего, говорили о формуле мира для окончания полномасштабной войны, которую начала Россия в Украине.

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Также Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, президентом Румынии Клаусом Иоганнисом и вице-премьер-министром, министершей иностранных дел Болгарии Марией Габриэль. Темой стало сохранение принципа единого рынка и доступ украинской аграрной продукции к рынку ЕС.

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